Continua l’iniziativa “SerataNatura” a Rosolina Mare

ADRIA (Rovigo) -al Centro Congressi, dopo l’apertura di Sandro Vidali, curatore della interessante rassegna “SerataNatura” giunta al quinto appuntamento, il micologoparlerà dell’importanza che rivestono i funghi; un regno a parte, perché questi organismi viventi hanno delle caratteristiche particolari: alcune sono comuni ai vegetali, altre al mondo degli animali.Con gli animali, il fungo condivide il fatto che per sopravvivere è costretto a consumare sostanze semplici prodotte da altri, come proteine e zuccheri.Si passerà poi a parlare della pericolosità, anche mortale, che possono avere i funghi descrivendo i diversi meccanismi di intossicazione, come l’ingestione di funghi spontanei tossici, non controllati da un micologo e scambiati per funghi commestibiliA questo proposito è fondamentale il ruolo che riveste l’Ispettorato micologico, presente in ogni Ulss”. Nel Delta sono presenti molte specie di ottimi funghi: Pioppini, Ovoli, Porcini, Morette, Gallinacci e altri.L’ultimo incontro della rassegna sarà il 7 settembre dove l’ex farmacista Piergiorgio Chiereghin, artefice di preparati naturali curativi, illustrerà la grande importanza delle piante.