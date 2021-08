Quattro ori e due argenti conquistati dai giovani polesani

SAN GIORGIO DI NOGARO (Udine) - Sabato 21 e domenica 22 agosto 2021 gli atleti del Gruppo Canoe Polesine Rovigo Asd hanno partecipato alle gare regionali Fvg, disputate a San Giorgio di Nogaro sulle distanze dei 200 e 2000mt.

La scelta di partecipare ad una gara fuori regione è stata dettata dalla sua opportunità in vista della finale nazionale dei prossimi 4 e 5 settembre che si svolgerà, come ormai di consueto, a Caldonazzo in Trentino.

Nonostante le assenze per la concomitanza delle vacanze, con ben 17 atleti iscritti distribuiti su 30 equipaggi e 43 atleti gara, l’associazione rodigina si conferma di essere una società in forte crescita. Oltre alla crescita numerica si confermano anche le medaglie di pregio con ben 4 ori e due argenti conquistati dai giovani polesani in un contesto molto selettivo come appunto quello friulano.

Protagonista della trasferta Emma Albertin che, nella categoria Allieve B, con ben 3 medaglie d’oro in tre diverse gare disputate conferma di essere una delle atlete più promettenti del sodalizio rodigino. Emma ha vinto sia sui 200mt che sui 2000mt nella prima manche del sabato e nella seconda prova della domenica pomeriggio.

Sui 200mt risplende l’oro della coppia composta da Glenda Simonetta e Irene Bedon nella categoria Allieve A e anche l’argento di Leonardo Salvà nel K1 Allievi A maschile e il sorprendente argento di Nicola Mancini e Diego Trambaiolo nel K2 Allievi B sui 200mt.

Tra gli allievi A Luca Altieri è quinto, mentre tagliano il traguardo in quarta posizione Sofia Rizzo e Emma Capuzzo.

Tra gli allievi B nelle gare individuali sui 2000mt del sabato troviamo in quinta posizione Samuele Zennaro, che supera i compagni di squadra Diego Trambaiolo, (settimo), Filippo Baracco (nono) e Giulio Bolognini decimo. Nella seconda serie, Nicola Mancini è settimo, Elia Altieri ottavo e Matteo Bressan undicesimo.

La domenica sui 200mt sempre nella categoria Allievi B ritroviamo Samuele in sesta posizione, Filippo in quinta e Matteo in settima. In coppia Elia e Giulio chiudono in settima mentre Filippo e Samuele in ottava posizione.

Schierata anche l’affascinante imbarcazione del K4 con gli allievi Giulio, Diego, Nicola ed Elia che chiudono le loro fatiche sempre in quarta posizione sia sui 200mt che sui 2000mt.

La coppia di Samuele e Filippo sui 2000mt chiude in sesta posizione sui 2000mt. Per i cadetti B Marco Mabea è decimo ed undicesimo rispettivamente nella prima e seconda manche sui 2000mt mentre chiude in nona posizione nei 200mt.

Per la categoria Junior, Veronica Padoan è settima nella finale del K1 sui 200mt, mentre Nicola Albertin è sesto nella sua batteria e non si qualifica per la finale.

La coppia di Nicola e Veronica nel K2 misto chiude la propria prestazione in quinta posizione.

Trasferta decisamente positiva quindi che compensa l’intenso lavoro dalla società polesana con i giovani canoisti.