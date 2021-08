331 i positivi nelle ultime 24 ore in Veneto

MARGHERA (Venezia) - Sono 331 i positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 10.331 tamponi, l’incidenza è del 3.20%.

I ricoverati nella regione sono attualmente 269 (-1), 216 (-1) in area non critica e 52 (0) in intensiva.I dimessi dagli ospedali sono complessivamente 22.753. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono state vaccinate 9.270 persone. Il 58,9% della popolazione residente in Veneto, pari a 2.855.820 persone, ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid, mentre il 68,3% (3.315.883 residenti) ha ricevuto almeno una dose.