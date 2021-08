All'appennino reggiano Bellan cerca conferme

TAGLIO DI PO (Rovigo) - Comunque vada il 2021 sarà considerato come la miglior stagione in assoluto, nel mondo dei rally, per Alessio Rossano Bellan ma, come si sa, l'appetitovien mangiando e nonostante i sei podi consecutivi sin qui ottenuti,L'essersi giocato la vittoria di classe ha rivitalizzato le ambizioni del portacolori di AB Motorsport, pronto ad affrontare un altro esordio all'imminente Rally Appennino Reggiano.Da quando ho iniziato con i rally non mi sarei mai aspettato di vivere un'annata sempre a podio e con il peggior risultato, per così dire, di essere secondo quando va male. Sei podi in fila, due vittorie e quattro secondi sono davvero un risultato notevole per chi, come me, ha poca esperienza nei rally".L'IRC è tosto e si vede tutta la differenza tra le speciali di queste gare e quelle che si trovano in CRZ. L'aver vinto delle prove a Salsomaggiore ci ha dato tanta fiducia e ci aspettiamo di trovare delle conferme anche il prossimo weekend".Un debutto più che positivo, quello di Bellan nell'IRC, sostenuto anche da una situazione di classifica che lo vede al quinto posto, fotografia riflessa anche in 208 Rally Cup Pro, nel raggruppamento che unisce le vetture di classementre in ambito di Trofeo Rally Anthea Italia il tagliolese comanda agevolmente le operazioni. Sette le prove speciali che caratterizzeranno l'edizione numero quarantuno dell'Appennino Reggiano, a partire dalla “Rossena” (9,84 km) che andrà in scena Venerdì in serata.Le rimanenti sei, una triplice ripetizione di “Matilde di Canossa” (10,50 km) e di “Trinità” (21,20 km), saranno disputate dai concorrenti nel corso della giornata di Sabato 28 Agosto.L'ultima sarà a coefficiente 1,5 quindi tutto può ancora succedere nel campionato. La costanza è quella che premia, sempre. Cercheremo di continuare con lo stesso metodo di lavoro, quello abbiamo portato avanti sino a questo momento, perchè i frutti ci sono".