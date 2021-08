Pista ciclo-pedonale tra Valliera e Adria centro: vinto il bando di realizzazione

ADRIA (Rovigo) - Il progetto presentato dall’amministrazione civica, per migliorare la mobilità e la sicurezza stradale, denominato “Realizzazione di pista ciclo-pedonale per il collegamento della frazione di Valliera con il centro del capoluogo”,A supporto della richiesta mandata del comune è stato presentato dal settore dei lavori pubblici del comune di Adria uno studio di fattibilità per realizzare un percorso ciclopedonale in fregio alla trafficata Sr 443,al fine di migliorare la mobilità lenta.“Il progetto della pista ciclo-pedonale che collegherà Valliera con il centro abitato di Adria, è stato approvato con la delibera di giunta del- commenta l’assessore ai lavori pubblici Marco Terrentin, promotore del progetto, e contabilizza una spesa complessiva di“Fin da subito abbiamo cercato come Amministrazione di rispondere alle esigenze del territorio, presentando in Regione questo importante progetto per risolvere le criticità della mobilità lenta tra Valliera e il centro cittadino adriese”. Afferma il Sindaco Omar Barbierato.. Informa il consigliere con delega alla mobilità Enrico Bonato. Nelle prossime settimane il comune è chiamato dunque ad adempiere alle procedure del bando regionale che prevedono la programmazione delle risorse assegnate.