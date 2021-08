ROVIGO - Ripresa del campionato amara per le ragazze del Baseball Softball Club Rovigo. Sabato sul diamante rodigino di via Vittorio Veneto la Castionese ha fatto visita alle rossoblù per il penultimo turno del girone B di Serie A2. Le friulane si sono aggiudicate entrambe le gare con i punteggi di 7-5 e 4-2. Un epilogo che ribalta completamente quanto visto nel doppio confronto dell’andata, con Rovigo capace di espugnare Castions di Strada con una prova davvero convincente.

Questa volta invece le ragazze allenate da Adriano Morabito sono incappate nella classica giornata no. Probabilmente la pausa estiva ha portato più svantaggi che benefici al gruppo rodigino. Ha pesato anche l’assenza in pedana di Temporin, tenuta a riposo per lasciare spazio alla crescita delle tante giovani del roster, prioritario obiettivo della stagione rossoblù. E dire che gara uno era iniziata col piede giusto grazie a un punto conquistato al primo inning e ai due colti al terzo, che hanno regalato il momentaneo e illusorio vantaggio alle polesane. Pronta la reazione della Castionese che tra la quarta e la sesta ripresa ha infilato sei corse sul piatto aggiudicandosi la prima gara. Più equilibrato il secondo confronto di giornata, che ha visto Rovigo tenere testa a lungo alle friulane, più brave però a sfruttare una difesa rossoblù tutt’altro che irresistibile.

La classifica del Girone B vede ora le “Girls” del Baseball Softball Club Rovigo in quinta piazza. Sabato è in programma la trasferta in casa della Fortitudo, che all’andata se ne andò da Rovigo con un doppio successo. Per le ragazze rossoblù sarà l’occasione giusta per rimettersi prontamente in carreggiata.