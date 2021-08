Gessica Ferrari: "Il Partito Democratico ha sempre messo la vaccinazione al primo posto"

ADRIA (Rovigo) - Il Partito Democratico di Adria ha voluto dedicare la bacheca ad un tema importantissimo come la campagna vaccinale, che è proseguita senza sosta durante tutta l’estate presso il centro vaccinale di piazzale Rovigno a cui i ragazzi minorenni a partire dai 12 anni d’età possono accedere senza prenotazione.

"Il partito ha tenuto una linea chiara e coerente manifestando un orientamento favorevole nei confronti del vaccino ed incoraggiando la popolazione ad immunizzarsi, distinguendosi da partiti come Lega e Fratelli d'Italia che hanno preferito un atteggiamento ambiguo, per non perdere i consensi fra i contrari e gli indecisi ed i cui leaders nazionali sono arrivati ad affermare che non sia necessaria la vaccinazione della popolazione più giovane". Così l'esponente del Partito Democratico adriese Gessica Ferrari.

"Il Partito Democratico ritiene che la politica in questo momento storico dovrebbe cedere il passo alla scienza e nessun rappresentante istituzionale può fare dichiarazioni che possano indurre le persone a non vaccinarsi, rischiando di mettere a rischio la salute pubblica. Non possiamo più permettere che atteggiamenti liberticidi ci costringano ad altri catastrofici lockdown".

"Eì ormai dimostrato che solo la vaccinazione ha impedito che di fronte all’incremento delle positività alle nuove varianti del virus, crescessero in maniera direttamente proporzionale anche i ricoveri in reparto o nelle terapie intensive, che invece sono sotto controllo.

"Fra qualche settimana arriveranno in città centinaia di studenti, che andranno a scuola, frequenteranno le palestre, i bar ed i locali della città , una popolazione giovane che auspichiamo abbia avuto fiducia nella scienza ed in quella parte del Paese che con forza e coerenza ha incoraggiato e promosso la campagna vaccinale".



Concludendo: "Ci aspettavamo un esplicito invito a tutti i cittadini adriesi a vaccinarsi il prima possibile da parte dell'amministrazione , dato che la salute pubblica è la priorità come ha ripetuto più volte sulla stampa negli ultimi giorni Prima ci vacciniamo prima vinciamo.