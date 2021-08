VENEZIA - Il Presidente Anci Veneto, Mario Conte, interviene sull’accoglienza dei profughi in arrivo dell’Afghanistan da parte dei Comuni: “i sindaci, come sempre, sono pronti a collaborare come richiesto dai Prefetti, ma la questione organizzativa non può e non deve in alcun modo ricadere sulle spalle dei sindaci. Serve infatti una presa di posizione dell’Europa sulla questione dei rifugiati e soprattutto una programmazione seria ed equa da parte del Governo”.

“Come sottolineato ieri da Prefetti in Veneto non ci sono molti posti disponibili per questo è prioritario che gli arrivi siano gestiti in modo oculato da parte del Governo. È necessario evitare che la questione ricada negativamente sui territori e sulle comunità come già accaduto in passato creando situazioni di tensione e difficoltà”.

“Anci Veneto è in costante contatto con la Regione ed Anci Nazionale per dialogare ed essere come sempre un interlocutore serio ed affidabile contribuendo ad affrontare la gestione dell’accoglienza che in questo momento rappresenta un’emergenza. Un’emergenza, però, che non può essere scaricata sulle spalle dei sindaci”.