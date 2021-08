Riapre al pubblico il teatro Ballarin per un autunno culturale vivo

LENDINARA (Rovigo) - Il teatro Ballarin, pur con capienza dimezzata e le restrizioni dovute al Covid-19, riapre al pubblico e organizzerà una stagione di prosa mentre la Cittadella della cultura proporrà altri appuntamenti culturali nei prossimi mesi. Lendinara avrà dunque un autunno vivo con molte iniziative interessanti, è promette l'assessore alla Cultura Francesca Zeggio dopo lo stop forzato dello scorso anno. Naturalmente l’accesso sarà consentito con Green pass, perché la situazione è ancora di emergenza e per questo la capienza del teatro Ballarin sarà dimezzata. Comunque saranno 220 i posti a disposizione ma, precisa ancora l’Assesore “È impossibile ipotizzare due rappresentazioni per ogni spettacolo, poiché ognuna sarebbe costata circa 12mila euro e non è economicamente sostenibile come sperimentato nell'autunno del 2020 per cercare di recuperare gli ultimi appuntamenti della stagione”. In questa situazione, comunque, già il fatto di programmare una stagione è un segno di fiducia e di voglia di ripartire.

Insieme ad Arteven e al Comitato del teatro, presieduto da Liviana Furegato, che ha dato un apporto importante anche nella scelta dei titoli si sta definendo i dettagli del cartellone della stagione di prosa 2021-2022.

A teatro ci saranno anche tre appuntamenti proposti da “La Piccionaia” nell'ambito del progetto “A casa nostra”, il 19 settembre e il 9 e 15 ottobre.

Altri appuntamenti animeranno la vita culturale della città nelle prossime settimane. Oltre alla presentazione del libro Coco Chanel di Annarita Briganti, in programma per il 30 agosto, e la Notte bianca delle biblioteche del 10 settembre, sono in calendario un convegno dedicato a Lendinara e la Grande Guerra (il 13 settembre nel famedio di San Rocco) e un approfondimento sugli anni americani di Adolfo Rossi (il 19 settembre alla Cittadella della cultura), la maratona di lettura “Il Veneto legge” (il 24 settembre) e la presentazione del libro di Angelo Castelli “Dentro la scuderia” (il 26 settembre a palazzo Malmignati).

Infine, tra domenica 5 settembre e ottobre, sei visite guidate consentiranno di ammirare il giardino ottocentesco di Ca' Dolfin Marchiori, palazzo Malmignati dove sarà possibile ammirare anche la mostra “Natura come sogno e magia” di Emanuela Casotto e palazzo Cattaneo. Per chi volesse partecipare la quota da versare per ciascuna visita è di 7 euro, con obbligo di prenotazione chiamando il numero 0425 605667, mandando un messaggio Whatsapp al numero 388 4478526 oppure inviando una mail a iat@comune.lendinara.ro.it

Ugo Mariano Brasioli