La passione politica non va mai in vacanza: Paolo Avezzù incontra i vertici di Forza Italia

FASANO (Brindisi) - Piacevole incontro a Fasano in Puglia per Paolo Avezzù che, in vacanza, non è riuscito a non partecipare alla presentazione del candidato di Forza Italia per le prossime amministrative di ottobre. Con lui alcuni amici dalla provincia di Rovigo come Angelo Capuzzo del coordinamento provinciale di Forza Italia di Rovigo e la collega commercialista Luigina Medea.A sostegno del candidato il coordinatore unico nazionale del partito di Silvio Berlusconi Antonio Tajani ed il sottosegretario Paolo Sisto, oltre che il coordinatore regionale di Forza Italia pugliese Mauro Dattis. Al saluto a Tajani e Sisto ha partecipato, in collegamento telefonico, anche Piergiorgio Cortelazzo, coordinatore provinciale di Rovigo di Forza Italia.