Valorizzare San Martino di Venezze grazie a nuove piste ciclabili, i primi progetti della candidata sindaco Elisa Sette

SAN MARTINO DI VENEZZE (Rovigo) - Valorizzare il territorio attraverso percorsi ciclo pedonali. È uno dei temi sul quale punterà la nuova lista guidata da Elisa Sette, la candidata sindaco di San Martino di Venezze, che raccoglierà il testimone dell'amministrazione uscente condotta dall'attuale primo cittadino Vinicio Piasentini ( LEGGI ARTICOLO ).Un percorso che andrà dall'attuale chiesa parrocchiale di San Martino al ponte sull’Adige, individuando e creando un percorso alternativo per pedoni e biciclette, rispetto all'attuale strada esistente che corre lungo la sommità arginale, scongiurando quindi possibili pericolose interferenze con l’attuale transito del traffico, prevedendo inoltre laIl costo previsto dell’opera è quantificato in circa 546 mila euro., somma quest’ultima disponibile dalla cessione della quota del 9% di proprietà comunale dell’edificio “ex Polesine Acque” di viale Benvenuto Tisi da Garofolo a Rovigo.Elisa Sette, neo candidata sindaco, spiega:La candidata precisa: "Basta fare un salto nel veronese per rendersi conto di quanto questa infrastruttura sia funzionale e sia fruita anche da viaggiatori stranieri provenienti da paesi dove il cicloturismo è praticato ma anche incentivato".Infine, Elisa Sette conclude con gli ultimi interventi messi a programma: "in località Ca' Donà, favorendo il collegamento con il centro di San Martino, oltre al tratto tra Beverare e Pettorazza, continuando la prosecuzione del percorso ciclabile che da Palazzo Corni arriva al vicino comune di Pettorazza; infine, il completamento del percorso ciclopedonale tra via Marconi e località Saline, cordoli di sicurezza sul tratto che va verso la farmacia e il guard-rail sulla strada arginale.".Elisa Sette