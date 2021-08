"Anche da palazzo Madama l'impegno per Fiesso ed i fiessesi non verrà mai meno"

FIESSO UMBERTIANO (Rovigo) –, ed anche probabile, dopo il prematuro decesso del senatore veneto Paolo Saviane, scomparso all’età di 59 anni, eletto nel medesimo collegio di Modonesi e Bartolomeo Amidei.“In questi giorni tanti cittadini di Fiesso mi chiedono delucidazioni riguardanti la mia possibile elezione al Senato e molti di loro esprimono preoccupazione per ciò che concerne la mia campagna elettorale per le prossime amministrative del 3 e 4 ottobre, da voci circolanti, percepiscono una possibile incompatibilità tra le due cariche istituzionali" riporta Modonesi.e quindi voglio essere cauta nelle mie espressioni ma è indispensabile per me tranquillizzare i miei concittadini, dando loro giuste informazioni.Di certo c’è - afferma Luigia Modonesi - chesarà un'occasione per portare ancora più valore al mio territorio;mi si conosce bene e, penso ci sia piena coscienza sul fatto che lavorerò solo per la nostra comunità, per il Polesine e per tutte quelle situazioni che necessiteranno di trovare una giusta soluzione.e coloro che lo affermano, o parlano per disinformazione, e ciò lo posso accettare, oppure vogliono intenzionalmente mettere ombre sul mio futuro di amministratore pubblico; mai accetterei di mettermi a capo di una lista per le prossime elezioni comunali di Fiesso se ci fosse il rischio, anche minimo, di poi dover riportare il paese alle urne per incompatibilità tra le due cariche istituzionali, se così fosse, avrei già messo da parte una delle due opportunità.Quindi, per il momento, direi che si deve attendere la decisione della Giunta per le elezioni del Senato, sarà questo organismo a decretare o meno la mia nomina”.