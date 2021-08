Michele Grossato candidato unico del centrodestra a Rosolina per il dopo Franco Vitale

ROSOLINA (Rovigo) -Lo scenario di correre divisi, tra Forza Italia e Fratelli d'Italia a sostegno di Michele Grossato, che non è parente di Daniele, e la Lega per Pako Massaro, è scomparso.Dopo settimane di frenetiche concertazioni la quadra è stata quindi raggiunta tra Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e la storica Lista Civica “Rosolina Moderna” attorno ad un candidato giovane, ma con conoscenza della macchina amministrativa e delle dinamiche provinciali e regionali. Una sfida molto impegnativa, che vuole dare una svolta ad una città che ha estremo bisogno di aprire le ali e volare verso una visione di ampio respiro, specie dopo un anno di grande sacrificio per il mondo del turismo, economia cardine di Rosolina, insieme a pesca e agricoltura.Nelle prossime giornate si lavorerà alla chiusura della lista, il programma per buona parte è già tracciato con intenti comuni chiari e precisi.