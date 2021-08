Dove sono nascosti 42kg di acqua, di media, nel nostro corpo

ROVIGO - Come si è già detto l 'a cq u a r a ppr e s e n ta i l p i ù imp o rt a nt e di tut t i i nutrim e nt i (LEGGI ARTICOLO) in qu a nt o se in un ind iv idu o s an o il di g iun o a l ime nt a r e anc h e pr o lun gato no n d eterm in a p r ob l e m i pe r l a so pra vv i v e n za , un a so ppr e s s i o n e d e ll ' a pp or t o i dr ico p o rt a a l d ece s s o , i n c o ndi z i o n i n or m a l i di tem p e r a tu ra , i n ci r ca 3-4 g i o rn i .

Da l pu n to d i vista c him ic o l ' ac qu a è f o rmat a da due atomi di idrogeno H ed uno di ossigeno O e si pr ese nt a con la fo rmul a c himi ca H2O .

Que s t a f o rmul a l e p e rm ette d i co mp o rt a r s i c o m e un dip o l o , c i oè l e co n se n te di c os t i tui r e i l s olve n t e p e r m o l t i ss im e so s t a n ze co n t e nu te n e ll ' o r ga ni s m o senza interagire co n es s e: l’acqua rappresenta pertanto l’elemento indispensabile per p e rm e tt ere tutti i pr ocess i bi oc himi ci in d is p e n sa b i l i a ll a v it a . A l t r e imp o rt a nti fun z i o ni d e ll ' ac qu a ri g u a rd a n o il tr as p o rt o d e i p rinci p i nu t r it i vi e d e i p ro d o tti di s ca rt o d e l m e t a b o li s m o , l ' az i o n e lub r ifi ca nt e a li v e ll o d i a r tic o l a z i o n i e fo g l ie tti m eso t e li a l i (pleura, pericardio, etc) , n o n c h é l a t e rm orego l a z io n e .

L ' ac qu a r a ppr ese nt a c ir ca i du e terzi ( 60 % ) d e l p eso c or p o re o d e ll ' o r ga ni s m o um a n o adulto , m a qu e s t a p e r ce n t u a l e va ri a in r a pp o rt o a l sesso e d a ll ' età. Inf a tti l a d o nn a , essen d o n at ur a lm e nt e d o ta t a d i m in o r m assa mu sco l a r e e m a g g i o r t ess ut o ad i p oso , pr ese nt a un pat r i m o n io i d rico p i ù s c a r so , s i a in va l o re asso lut o c h e in p erc e ntu a l e (c ir ca il 55 % d e l p eso co rp o r eo) . D ' a ltr a p a rte il n eo nat o pr ese nt a un a p e r ce ntu a l e m agg i o r e di ac qua ( p a ri circa a l 75 % d e l p eso co rp o re o) in qu a nt o n o n d o t a t o di t ess ut o osseo , m a d i t ess u t o ca r t il a g i n e o .

Il contenuto idrico di un maschio adulto sano di 70 Kg è di circa 42 litri (1 litro di acqua distillata pesa 1 Kg), cioè circa il 60% del peso corporeo. Ne ll 'o r ga n is m o l 'ac qu a ri s ult a di s tribuita in du e co mpartimenti , diff e r e n z i a bili s i a q u a n titat i va m e n te c h e qu a lit a ti va ment e.

I d u e te r z i c ir c a d i qu es t a q u o t a sa rann o co nt e nuti d e ntr o l e ce llul e ( liquid o intracel l ula r e o L I C) , m e n t r e il r e s tant e te r zo s i tr o v e r à fu o ri d a ll e cel lul e ( liqu id o ex tr ace llul a r e o L EC). A s u a volta il LEC è distribuito in due compartimenti: l’interstizio (per 2/3) ed il plasma (per 1 /3).

Tabella 1. Distribuzione dell’acqua nel corpo umano

ACQUA TOTALE CORPOREA (42 litri)

/ \

L.I.C. (28 litri) L.E.C. (14 litri)

/ \

acqua acqua

interstiziale plasmatica

(10.5 litri) (3.5 litri)

TABELLA 2 - Compartimenti idrici dell'organismo riferiti



L . E.C .

L . I . C



Na ( m E q / L )

1 40 ± 5 1 2 ± 2 2

K ( m Eq / L)

4 ± 0. 8 1 50 ± 5 C l ( m E q / L )

10 0 ± 5 4 ± 0 . 5 Ca ( m E q / L)

5 ± 0 . 5 8 ± 0. 8 Ca ( m g% mL )

1 0 ± 1 1 6 ± 1 . 4 H C 0 3 ( m Eq / L)

24 ± 3 1 2 ± 1 HP0 4 ( m E q / L )

2 ± 0 . 5 40 ± 3

TA B ELLA 2 - Co nt e nu to e l ett r o l iti c o di LIC e LEC

D a l punt o di vi s t a q u a lit a t i v o i l LI C ed il L EC p re se nt a n o un diff e re n t e c o nt e nut o in sali ( Ta b . 2) e la somma della loro concentrazione (ma non solo) crea una pressione chiamata “osmotica” che contribuisce a mantenere l’acqua nei vari compartimenti (LIC e LEC) e quindi a permettere le varie attività metaboliche corporee .



L ' acqu a p u ò in fa tti p assa r e lib e r a mente d a un co mpar t im e nt o a l l ' a ltr o, ma la quantità di acqua nei vari compartimenti risulta sempre costante grazie alla presenza del l a pre ss i o n e os mo t i ca che , unit a m e nt e a ll e pr ess i o ni o n co ti ca (creata dalla concentrazione delle proteine nel sangue) e da quella idr os t a tic a (dovuta all’acqua stessa) , m a nti e n e l 'ac qu a n e i va ri co mp a rtim e n t i co rp o r e i ( l e prim e du e m a n t e n go n o l 'a cqu a n e l p l as ma , l a t e r za la s pin ge ne ll ' i nt e r s t i z i o).

L ' ac qu a pr ese nt e nell ' o r g ani s m o h a du e differenti pr ove ni e nze . L a qu o t a più i mp o rt a nt e pr ov i e n e dall ' aliment az i o n e , la cosiddetta acqua esogena, che proviene da l l e b e vande e d ai cibi , e d eve n t u a lm e nt e dall a co n co mit a nt e t e rapia idrica e / o nutri z i o nale parent e r a l e: s i ri co rdi ch e il p eso de g li a l i m e nti è cos tituit o in g ran p a rt e d a ac qua ( l a frutta n e co nti e n e 1 ' 80 - 90 %, g li o rt agg i il 7 5-85 % , il p esce il 60-80 % e la c arn e il 55-70 % ) , m e n t r e una qu o t a min o r e, detta acqua endogena, d e ri v a dall e r eaz i o ni bi oc himich e ca t a b o li c h e che avvengono nell’organismo ( Tab ella 3). L ' intr o it o idric o g i o rnali e r o r acco mandat o p e r un adult o sa n o , in n o rmali c o ndi z i o ni di t e mperatu r a e a ttivit à fi s i ca , è di a lm e n o 1 litro.

TA B ELLA 3 - Bil a nci o i d ric o g i o rnali e r o dell 'o r ga n is m o









ENT RA TE



USC IT E



Ac qu a a l im e n ta r e 1, 2 00 L R es pirazi o n e 0,4 00 L Beva nd e 1,000 L P e r s pirati o in se n s. 0,500 L Ac qu a e nd oge n a 0,3 00 L Feci 0,100 L





U rin e 1,500 L To t a l e 2, 500 L T o t a le 2,500 L

D a lle reazioni c e llul ari deriv a n o ino l tre di v er s e s o s tan z e tos s ic h e d i sc a rto c h e d e v o no e sse r e e l iminate (comp os ti azo tati , idrogen i o ni , fosfat i , ind o l i , fenoli , e cc.). L a l o r o e limin az i o n e a vviene preferenzialmente attr a ver so l e urine . La d i ur esi g i o rnaliera di un individu o a dult o s an o v ari a co n l ' intr o du z i o n e di liquidi , c o n l ' a tti v ità fi s i c a e c o n la t e mper a tur a ambi e nt a le : di so lit o è di cir c a 1,5 litri . I l rene non è p e r ò in g r a d o di e lim i n a r e t utt e l e sos t a n z e t ossi ch e co n un a qu a ntità di urin e inf e ri o r e ai 0, 5 litri : i n fat ti se l a diur es i g i o rnalier a di un indi v idu o è inf e r io r e a qu es t a qu o t a, le toss in e t e nd o n o a d acc umul a r si nell ' o r ga ni s m o . Co n il t e rm i n e a nuri a s i indica una diure s i g iorna l i e r a in fe ri o re a 100 mL , a pr es cind e r e d a ll a ca u s a . A lt re imp o rt a nti p e rdite id r ich e a vv e ngono tramit e l a s ud o razi o ne , c he n o n s empre ri s ulta t a n gi bi l e (se non è percepibile come sudore si parla di perspiratio insensibilis ) , co n l a re s pira z ione e c o n l e feci . La s ud o ra z ion e v a ri a con i l var i a r e de ll a temperatura est e r n a e de ll ' att i v i tà fi s i ca ; l ' acqu a e liminat a c o n l e feci può aumentare drammaticament e in ca so d i to ss inf ez i o ni a liment a ri (es. co l e r a , s almonell os i , ec c .).

Q u a nd o l a qu o t a d i a cqua intr o d o tt a e quivale a qu e ll a e liminata s i p a rl a di e quilibri o idrico o di b il anc i o idri co par i . I l n o rm a l e bil a n c i o idric o è mant e nut o dall ' equilibri o f r a e ntrat e e d u sc it e, c h e so n o r is p e tti va m e nt e e fin e m e nt e rego lat e , d a un lat o , d a l se n so d e ll a se t e e , d a ll ' altr o, dal r e n e, a qu esto l ive ll o t r a mite l a m e dia z ione ormonale ( o rm o n e antidiureti co) .

In conclusione risulta chiaro come un aumento od una riduzione del contenuto corporeo di acqua, così come un’alterazione della sua distribuzione fra i vari compartimenti possa determinare importanti problemi di salute.

dott. Fulvio Fiorini

primario di Nefrologia e Dialisi dell’Ulss 5 Polesana

specializzato in Scienza dell’alimentazione