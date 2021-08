Festval “Pillole di Teatro”: i magnifici tredici che si sfideranno alla fine di venerdì 3 settembre a Rovigo

ROVIGO - Scelti i tredici finalisti della prima edizione del Festival regionale del monologo “Pillole di Teatro”, promosso dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) del Veneto. Saranno loro, risultati vincitori nelle cinque selezioni che hanno coinvolto quarantadue partecipanti, a sfidarsi alla finalissima della kermesse, in programma venerdì 3 settembre alle 21 in, con in palio anche un premio del pubblico e un posto tra i dieci concorrenti alA contendersi la vittoria saranno, in ordine alfabetico: Martna Boschetti (Vicenza) con un brano da “7 minuti” di Stefano Massini; Marco Bottoni (Rovigo) in “Prima dell’amore” da “Polli d’allevamento” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini; Brunella Burattin (Padova) con “Mademoiselle Lychantrope” da “Le Beatrici” di Stefano Benni; Mila Marangoni(Rovigo) in “Amore e morte” da “Serata Omicidio” di Giuseppe Sorgi; Pamela Occhipint (Verona) in "Maledetta crisi di mezza età" di Michele Bernier e Marie Pascale Osterrieth;Barbara Olieri (Vicenza) in "Beatrice" da “Le Beatrici” di Stefano Benni; Arnaldo Pernigo (Verona) ne "La morta" di Guy De Maupassant; Roberto Pinato (Rovigo) con “Il professore” da “Giù al nord” di Antonio Albanese; Martna Angela Quaranta (Vicenza) con un passo de “Il gabbiano” di Anton Cechov; Monica Sichel (Padova) in “Acqua e sapone” di Aldo Nicolaj; Serena Tenaglia (Venezia) in “Femmine da morire” di Filippo Facca; Giovanni Vit (Verona) ne "La butina pitoca" da "Paese perduto" di Dino Coltro; e Maria Grazia Zampieron (Padova) in “Suor Filomena” da “Le Beatrici” di Stefano Benni."Siamo molto grati agli interpreti – commenta Mauro Dalla Villa, presidente di Fita Veneto, organizzazione leader del mondo amatoriale con circa 5 mila iscritti nella regione - che hanno deciso di mettersi in gioco in questo nuovo Festival,"Nonostante le preoccupazioni di questi ormai tanti mesi – conclude Dalla Villa – questa estate di teatro sta vedendo estremamente attive le nostre compagnie, ed è davvero un bel segnale di passione e di grande energia".La serata è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, nel rispetto delle normative anti-Covid e fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni sulle prenotazioni:pillolediteatrorovigo@gmail.com oppure 349 4297231 oppure 340 1045590.