Il comune di Adria presenterà il progetto del parco fotovoltaico nell'area ex Adriatica

ADRIA (Rovigo) - Lunedì 6 settembre alle ore 18 sarà possibile partecipare alla videoconferenza di presentazione del progetto del parco fotovoltaico proposto nell’area ex Adriatica.“Dopo decine di anni in cui l’area interessata era abbandonata e in grave stato di degrado, senza alcuna progettualità concreta per questo sito produttivo privato, è stato presentato dalla dittaun progetto di parco fotovoltaico che prevede la demolizione dei fabbricati gravemente degradati e la bonifica di circa 40 mila metri quadrati di coperture in amianto degli edifici presenti”. Spiega il sindaco Omar Barbierato.“Intorno all’area di interesse si può programmare un percorso ciclabile che collega artessura con il Parco di Corte Guazzo”. Commenta il consigliere Enrico Bonato.“E’ d’interesse dell’amministrazione anche la palazzina in ingresso, su cui si può progettare interventi per il sociale e l’emergenza abitativa”.