Ottimo successo per la Festa Cremisi per l’associazione nazionali bersaglieri di Rosolina

ROSOLINA (Rovigo) - Domenica 29 agosto si è tenuta a Rosolina una “Festa Cremisi” organizzata dalla locale sezione dell’associazione nazionale bersaglieri in collaborazione con l’amministrazione comunale e il contributo di molti sponsor.Rivolta a tutti i bersaglieri in congedo del Veneto, la festa prevede il seguente programma: alle ore 8.45, c'è stato ritrovo dei radunisti in piazza Martiri della Libertà, con l’alzabandiera e la deposizione della; a seguire, il trasferimento in via dei Cesari presso il Monumento ai Bersaglieri realizzato nel 2007, dove è stato scoperto un cippo in memoria di Paolo Albano Martin, di cui la sezione rosolinese porta il nome; ore 9.45, Santa Messa; alle 11 la festa è continuata Rosolina Mare, presso il Centro Congressi, dove la Fanfara “Achille Formis” di Padova terrà un concerto.Programmata per il 2020 e rinviata per la pandemia, la Festa Cremisi è stata fortemente voluta dall’Associazione di Rosolina, presieduta attualmente da Vittorio Ferro, dopo il benestare della presidenza nazionale e del prefetto di Rovigo. Nata nell’ottobre del 1957, la sezione di Rosolina è la più longeva del Polesine ed è intitolata al caporale Paolo Albano Martin, medaglia di bronzo al valor militare per l’azione compiuta nella penisola balcanica, a Koncarov Krai il 15 giugno 1942, così motivata: “Capo gruppo di squadra bersaglieri, nel corso di un attacco contro nuclei ribelli, mentre riparava un guasto al suo fucile mitragliatore veniva gravemente ferito alla testa.