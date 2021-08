Rizzi: un cognome da una storia secolare

CASTELNOVO BARIANO (Rovigo) - Rizzi e varianti (Ricci, Rizzo, Rizzoli, Rizzitelli...). Cognome derivato dal latino Ericius, che significa porcospino o riccio.Nel medioevo diventò un soprannome ad indicare una capigliatura riccioluta, o un carattere bizzarro, capriccioso, spigoloso, iracondo, lunatico. I Rizzi sono dotati di grande razionalità e personalità spiccata, serietà, allegria, senso civico, moralità.Buongustai, amanti delle donne, lavoratori instancabili, prediligono le materie scientifiche, gli sport di squadra e i film d'azione. Segno zodiacale Acquario. i Rizzi come nuclei familiari nelle varie regioni italiane:Un Rizzi Archimede fu Luigi, originario di Giacciano (frazione di Giacciano con Baruchella), origini modeste, classe 1887, emigrò con la famiglia temporaneamente in Brasile, dove vide a fine '800 la schiavitù. Tornato in Italia, fece il servizio di leva nella guerra di Libia (1911-1912) e dal 1914 al 1918 combatté nel primo conflitto mondiale sul Grappa e sul Carso; nel 1973 divenne cavaliere di Vittorio Veneto.I figli non resteranno a Castelmassa. Gilla si sposò a Castelnovo Bariano con Guido Bighinati e nel 1950 ebbe l'unico figlio Oscar, morirà nel 2004. Giuseppe, sposatosi in paese, emigrò a Torino dove creò una bella ditta di autotrasporti, avendo un'unica figlia, Teresa: è deceduto nel 2007 Vittorino e Marino emigrarono in Francia nel 1948: Marino sposò giovanissimo aVittorino Rizzi restò in Francia per un paio di campagne bieticole, poi tornò definitivamente in Italia, sposando il 2 dicembre 1950 Giuseppina Malerba e vissero a Castelnovo Bariano una vita. Dalla loro unione nacque nel 1951 Franco, nel 1953 Renzo Silvio. Vittorino morì quasi 92enne a fine 2017, la moglie a 96 anni nel 2020. Renzo Silvio emigrò a Lonigo (Vicenza), dopo aver sposato Lucia Randon, che gli ha dato nel 1983 Fabio.L'ultima visita fu nel 2013 per il 90° di Giuseppina Malerba e fu festa grande per tutti.