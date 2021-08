Covid-19: dal 1 settembre accesso libero, senza prenotazione, ai centri vaccinali

ROVIGO - Ferma restando la possibilità del cittadino di poter prenotare la vaccinazione accedendo alla pagina https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19, da domani 1 settembre 2021 sarà possibile, per tutte le persone sopra i 12 anni di età, accedere liberamente, senza appuntamento, ai Centri Vaccinali di Popolazione aperti per eseguire la vaccinazione.

Per conoscere le date e orari di apertura dei Centri è possibile contattare il numero verde 800938880 attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

Per le persone minori di 18 anni è necessario presentarsi il giorno della vaccinazione accompagnati da un genitore o da un tutore con il consenso minori (disponibile alla pagina https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19) compilato.

Ultima volata prima dell’inizio delle scuole per la vaccinazione, i polesani con almeno una dose sono il 74,1%, con ciclo completo il 63,9%, con almeno una dose all’8 di settembre (vaccinati più prenotati) il 74,9%.

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 31 agosto le dosi somministrate sono state 315.939 (171.413 prime dosi, 139.980 seconde dosi, 4.546 monodose).

Nella giornata del 30 agosto le dosi somministrate sono state 1.158.

Percentuali vaccinati per fasce di età dai 12 ai 79 anni (con almeno una dose):

Fascia di età Vaccinati % 70-79 93 60-69 89,4 50-59 80,5 40-49 74,5 30-39 68,6 20-29 73,9 12-19 63,7

Per informazioni e supporto è attivo, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, il numero verde aziendale 800938880.

11 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 15.289 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia); tutte queste persone erano già in isolamento domiciliare.

La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è pari al 6,76%. L’incidenza degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 2,97%.

27 nuove guarigioni portano a 14.271 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 486 le persone attualmente positive in provincia.

Ad oggi sono 829 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

Da inizio epidemia sono stati eseguiti 744.128 test rapidi e tamponi in provincia, 750 nelle ultime 24 ore, in Polesine si era arrivati anche a quota 2 mila quando erano completamente gratuiti.

Attualmente risultano 25 pazienti ricoverati: 13 in Area Medica Covid a Trecenta, 3 in Malattie Infettive a Rovigo, 4 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta e 5 in Ospedale di Comunità Covid a Trecenta.

Gli operatori e gli ospiti delle Strutture Residenziali Extra Ospedaliere sono stati vaccinati e l’Azienda Ulss garantisce, inoltre, la vaccinazione a tutti i nuovi ingressi.

Ad oggi risultano positivi: 1 operatore e 1 ospite degli “Istituti Polesani” di Ficarolo ed 1 operatore della Casa di riposo “La Residence” di Ficarolo.