Le "Girls" rossoblù chiudono la stagione espugnando Pianoro

ROVIGO - Si chiude in bellezza la stagione del Baseball Softball Club Rovigo nel campionato di softball di Serie A2. Sabato a Pianoro le ragazze rossoblù hanno colto una convincente doppia vittoria sulla Fortitudo nel confronto che ha fatto calare il sipario sul girone B. Gara uno si è chiusa per 7-1 mentre gara due ha visto sempre le rossoblu imporsi per 10-3. Senza l’assillo della classifica, le polesane hanno affrontato la sfida con il solo obiettivo di rifarsi dopo lo scivolone casalingo con la Castionese del turno precedente. Missione riuscita per il roster allenato da Adriano Morabito, che chiude il suo torneo con un quinto posto finale.

Larga l’affermazione rossoblù nella prima sfida di giornata, che ha visto Rovigo trovare una grande regolarità in attacco, concedendo in difesa un solo punto alle avversarie al terzo inning. In gara due, dopo un avvio piuttosto equilibrato, le polesane hanno preso il largo grazie a un quarto turno in battuta da cinque punti, contenendo poi il tentativo di ritorno della Fortitudo e arrotondando il punteggio anche al quinto e sesto inning.

Al di là del risultato sportivo, che comunque conferma la competitività di una squadra che ormai da diverse stagioni dimostra di meritare ampiamente la seconda serie nazionale, l’annata delle “Girls” rossoblù è ampiamente positiva perché ha consentito la crescita di tante giovani giocatrici emerse dal vivaio. Partita dopo partita, molte atlete hanno potuto prendere sempre più confidenza con la Serie A2, contribuendo a far crescere il livello generale di un roster che nelle prossime stagioni potrebbe finalmente ambire anche alla lotta playoff. Per il momento di playoff si parla solo riguardo alle squadre giovanili del softball rossoblù, attese nelle prossime settimane alle sfide decisive dei rispettivi campionati. Domenica sul diamante di via Vittorio Veneto l’Under13 del Baseball Softball Club Rovigo affronterà in semifinale le pari età di Parma. L’11 e 12 settembre sarà tempo di playoff anche per l’Under 15 e l’Under 18 del softball.