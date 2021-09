Green Pass in azienda: Italexit dice No con forza

ROVIGO -, così come auspicato dal presidente di Confindustria Venezia-Rovigo Vincenzo Marinese. "Abbiamo letto con profonda attenzione le dichiarazioni del presidente Marinese riguardo allo strumento del Green Pass.Come è noto," afferma Maniezzo.Siamo certi che Confindustria sappia benissimo che, per il momento, viviamo ancora in uno stato di diritto, con al vertice la Carta Costituzionale, arrivando fino al regolamento UE 953/2021.perché si vanno ad alimentare solo ulteriori tensioni sociali, all'interno di un tessuto già stremato da quasi due anni di "emergenza".lo sviluppo ed il benessere del territorio, non certo di fare da "stampella" a questo distopico governo con alla guida il "vile affarista", citando Francesco Cossiga, non eletto, Mario Draghi".Maniezzo conclude con un interrogativo: "Ma se all'interno di una azienda Green, scoppiasse un focolaio covid (i fatti recenti lo dimostrano) cosa farete? Chiuderete l'azienda o richiamerete a lavoro i non green per far continuare la produzione?".