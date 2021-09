Venerdì 3 settembre torna il Baseball Night

ROVIGO - La Baseball Night è stata ufficialmente presentata questa mattina in Comune a Rovigo. Il format è ormai consolidato: un mix di promozione sportiva e divertimento che avrà come protagoniste le squadre della società rossoblù e i Tanto par ridare, storico gruppo comico sempre pronto a regalare sorrisi al pubblico rodigino.

Soddisfazione da parte dell'assessore allo Sport, Erika Alberghini. “Siamo felici di poter presentare questo evento che unisce sport e spettacolo, sostenuto dagli sponsor con un’attenta attività di marketing. Un momento importante e un ottimo biglietto da visita per tutta la città”.

Lucio Taschin direttore sportivo del Baseball Softball Rovigo, ha sottolineato l'importante attività svolta. “Abbiamo affrontato una stagione impegnativa con tante soddisfazioni. Siamo in serie A e siamo felici dei risultati ottenuti dalle nostre tredici squadre, 4 andranno ai play off , inoltre si concluderà a breve l'animazione estiva che ha visto la partecipazione di 130 ragazzi. Grande soddisfazione inoltre, anche dalla squadra di baseball per ciechi. Per quanto riguarda Baseball night, la vera novità è la tradizione, che quest'anno spostiamo nella nostra casa, il campo di via Vittorio Veneto. Vogliamo come sempre sia una festa e raccomandiamo a tutti di venire in tranquillità lasciando le macchine nei parcheggi della zona per evitare assembramenti”.

Protagonisti saranno ancora una volta i Tanto par ridare, che presenteranno il loro spettacolo tra pezzi storici e novità, come hanno spiegato Beppe Canto e Luca Lazzarini, felici di questa sinergia.

Alla conferenza stampa ha preso parte anche Lorenzo Rossi di Itas Assicurazioni. “Siamo onorati di essere a fianco di questa grande società e contribuire a dare ai rodigini, una serata di festa e promozione sportiva”.

“Da oltre dieci anni Adriatic Lng sostiene la Baseball Night, tradizionale appuntamento estivo che coniuga la presentazione dei talenti del Bsc Rovigo con una piacevole serata di intrattenimento” - ha affermato Alfredo Balena, direttore delle Relazioni Esterne di Adriatic Lng.

Informazioni e prenotazioni attraverso tutti i canali social della società sito: www.bscrovigo.i