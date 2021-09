Il grande blues arriva a Crespino

l'armonicista blues nomination ai Grammy Awards 2018, Oscar del blues dopo i Rolling Stones. Poggi sarà accompagnato dalla chitarra di Enrico Polverari. Ospite della serata anche un'altra leggenda italica del blues, Roberto Formignani. Si inizierà venerdì alle 21.30 con l'esibizione di Mora & Bronski, duo musicale in equilibrio tra folk, blues e cantautorato italiano.I due proporranno una viaggio attraverso grandi classiciSul palco salirà poi "Mr Lucky blues band", una formazione che rilegge e reinterpreta in modo del tutto originale i brani del repertorio blues rock con un ritmo graffiante e coinvolgente.Per accedere alle serata è obbligatorio prenotare il posto tramite Whatsapp al numero 351- 5874197 indicando il giorno, il numero di persone e un nominativo. Sarà in funzione anche un fornitissimo stand gastronomico.Non mancherà l'aspetto culturale con la presentazione di alcuni libri. Si inizierà venerdì alle 18.30 con il volume Blues Pills e altre storie di Lorenz Zadro e Antonio Boschi.Entrambi gli appuntamenti, di scena in sala polivalente del plesso scolastico di via Trieste, saranno presentati dal vicesindaco della comunità rivierasca Bruno Malaspina. La manifestazione gode dei patrocini del Comune di Crespino, della Regione Veneto, di Blues Made in Italy e dell'Unpli. Fungerà da moderatore Guido Fraccon.