Avvicendamento al comando della Capitaneria di Chioggia

CHIOGGIA (Venezia) - Alle ore 10.30 di venerdì 3 settembre, presso la sede storica della Capitaneria di Porto di Chioggia, ha avuto luogo la cerimonia di passaggio delle consegne al comando della Capitaneria di Porto di Chioggia.

Il Capitano di fregata (CP) Michele Messina, dopo due anni di permanenza, ha “passato il testimone” al parigrado Dario Riccobene, da oggi Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Chioggia.

Alla cerimonia ha presenziato il Direttore Marittimo del Veneto, Ammiraglio Ispettore (CP) Piero Pellizzari.

Diversamente da come usualmente accade, a causa della nota situazione pandemica ed a scopo precauzionale, non si è avuta la presenza delle locali Autorità civili e militari, delle rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, del cluster marittimo e portuale.

Il Comandante Messina, destinato presso la Direzione Marittima di Catania, si è rivolto ai presenti, ringraziando la Direzione Marittima di Venezia per il supporto sempre garantito, ed ha ribadito l’impegno prestato in questo intenso periodo per assicurare all’utenza del mare l’efficienza dell’Amministrazione marittima nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, nel rispetto delle normative di settore, contemperando i legittimi interessi degli interlocutori e l’imprescindibile osservanza delle disposizioni vigenti.

Il Comandante Riccobene, originario di Agrigento e proveniente dalla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante in 2^, insediandosi ha ringraziato il collega cedente per lo stato di efficienza del Comando assunto, proponendosi di mantenere l’ottimo rapporto con le Amministrazioni locali, l’utenza marittima peschereccia, portuale e turistico balneare, ed il tessuto sociale del territorio clodiense e polesano.