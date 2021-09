Gino Spinello: "Troppo silenzio da parte dell'amministrazione comunale sulla questione ex Adriatica"

ADRIA (Rovigo) - "E' ben oltre un anno che la Giunta Comunale di Adria ne è stata portata a conoscenza ed è in possesso degli incartamenti relativi all'impianto fotovoltaico che sorgerà"In questi mesi ed in più occasioni pubblicamente anche in Consiglio Comunale abbiamo chiesto informazioni e ragguagli su questa realizzazione, ma sindaco e assessori hanno fatto orecchio da mercanti e si sono trincerati nel silenzio assoluto."Non siamo contrari al progetto in quanto rigenera un'area dismessa ed abbandonata ormai da decenni dopo essere stata una dei principali attività produttive del territorio. I chiarimenti che avevano chiesto riguardavano il destino degli immobili ancor presenti nei sito, se sarebbero stati demoliti, se vi era un'ipotesi di riutilizzo, di una parte di essi, e con che destinazione, quali garanzie erano state dateL'atteggiamento avuto dalla Giunta Civica su questo progetto insediamento è l'ennesima ed incontrovertibile riprova della negazione di quei principi cardini con cui si sono presentati alle elezioni comunali del 2018 e che si erano impegnati a realizzare:“il coinvolgimento del territorio e della comunità già nella fase istruttoria” nei nuovi insediamenti produttivi"."Dai comunicati stampa della Giunta di questi giorni si apprende che sarebbero già intervenuti accordi tra la ditta proponente e l'amministrazione comunale. Il Partito Democratico di Adria è all'oscuro di tutto.Questa presentazione è resa obbligatoria da una legge regionale, la n.4 dell'8 febbraio 2016 e più precisamente dall'art,14, ed avviene a cura degli Uffici della Regione Veneto e non del Comune di Adria"."Avverto, però, un dubbio che può diventare un grosso problema per tutto il nostro territorio. Va bene produrre molta energia pulita ad Adria e in Polesine ma bisogna evitare di ripetere gli enormi errori del passato.Concludendo: "Siamo rimasti in tutti questi anni “terra di sussistenza”, una zona, cioè, in cui si produceva energia ma questa veniva utilizzata per produrre ricchezza in altre parti d'Italia. Questa è un tema che rischia di diventare di drammatica attualità che si dovrà affrontare non solo sul piano socio-economico e politico ma anche su quello culturale.