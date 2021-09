ARQUA’ POLESINE (Rovigo) - Il premio Raise riparte dopo un anno di forzato riposo, riparte in quel viaggio sentimentale dove le voci ci sono care, le parole scritte in veneto, nella lingua materna quella del cuore.

Parole che fanno riaffiorare immagini di vita quotidiana perse nelle campagne e nei paesi lungo i casolari nascosti nelle nebbie d'inverno e riscaldati nell'arsura dell'estate.

Il Polesine, terra dolce e sincera, cantata da Gino Piva (le Cante) e Eugenio Ferdinando Palmieri (Remengo) continua a festeggiare la poesia scritta nei vari dialetti della Lingua Veneta.

Nato da un sogno di un migrante nelle Americhe, il premio riunisce ad Arquà le voci di tanti poeti e si ritrova ad inizio settembre, sul far della sera, nella festa della poesia nel parco del castello Estense.

Dopo una attenta lettura e selezione di circa 170 opere, la giuria ha fatto le sue scelte. Saranno alla cerimonia di premiazione, il gruppo " Musici e Sbandieratori" di Arquà, i componenti del "Palio de Arquada" in costumi del 400, la locale Pro Loco e il comitato dei Gemellaggi. Verranno letti i testi dei vincitori dal gruppo teatrale "Proposta Teatro Collettivo" di Arquà accompagnati da due fisarmoniche con i Maestri Bianca Maria Spalmotto e Walter Sigolo su note popolari polesane. Le opere dei premi sono realizzate dalla vetreria d'arte f.lli Tomanin di San Bellino seguendo un metodo di lavorazione Medioevale con pezzi Unici destinati esclusivamente al premio. Per la sezione dedicata "Le Raise dei nostri giovani" riceveranno un premio le scuole Primaria e Secondaria di Arquà, la scuola Primaria di Pincara, il Liceo Scientifico "Paleocapa" e il Liceo "Celio-Roccati. Un dovuto Grazie alla Regione Veneto, all'azienda Irsap, alla Banca del Veneto Centrale, al Consorzio "Aglio bianco Polesano DOP" per l'importante contributo economico offerto. Non per ultime le prestigiose firme culturali che, con i loro testi, hanno impreziosito la pubblicazione del libro. Appuntamento Sabato 11 settembre alle 17 nel Castello di Arquà Polesine (Rovigo).

Venerdì 6 agosto 2021 la giuria del premio Raise si è riunita per definire i vincitori e i segnalati del concorso letterario 2020-21, suddivisi nelle sezioni poesia, prosa e Veneti nel mondo.

Presenti: il Presidente Natalia Gennari Periotto in contatto telefonico, Fulvio Capostagno, Dimer Manzolli, Enrico Zerbinati, Antonio Gardin e Francesco Lanzoni.

La riunione è stata coordinata dal Segretario del premio Luigi Carlesso.

Dopo un'attenta analisi dei testi e relative considerazioni e valutazioni, la giuria si è espressa con le seguenti indicazioni:

Sezione Poesia

I Premio: 5 A 2021 titolo Marsaria

Roberto Velardita del Lido di Venezia

II Premio: 16 A 2020 titolo Caresseme

Brunella Magagna di Verona

III Premio: 36 A 2021 titolo La Siora Santa

Lorella De Bei di Taglio di Po

Segnalati - sezione poesia

8A titolo L'isoa dei morti, Moriago

Fulvia Lot Mosnigo di Moriago della Battaglia Tv

5 2020 titolo Valmorel

Emilio Gallina di Treviso

35 2021 titolo I cavalanti di cariti

Giuseppe Forza di Brugherio MB

Sezione Prosa

I Premio: 40 A 2020 titolo Le letare de la Pompilia

Angioletta Masiero di Rovigo

II Premio: 57 A 2020 titolo Zatabianca

Pierino Lancerotto di Torri di Quartesolo Vi

III Premio: 2 2021 titolo El porsel de Sant'Antonio

Dante Callegari di Roncade Tv

Segnalati

43 A 2021 titolo Xè sta un bagolo

Annalisa Pasqualetto di Brugin Mestre

26 B 2021 titolo A casa de zia Jole

Elena Maneo di Mestre

13A 2021 titolo Na tabachiera de osso de tartaruga par tabaco da naso

Virginio Gracci di Scorzè Ve

Veneti nel Mondo

I Premio Poesia

67 titolo Poeti

Augusto Cesar David di Taubatè Sp Brasile

I Premio Prosa

11 A titolo Bobò

Maria Orazia Visonà Ponza di Montevideo Uruguay

Segnalati

Sezione Poesia

15A titolo Ilusion

Luigi Nadalet di Nizza Francia

Sezione Prosa

18 titolo El sentro culturale italian de progresso

Luiz Agostinho Radaelli di Lajeado Rs Brasile