Tutti i risultati delle sfide di Coppa Veneto

ROVIGO - Una domenica ricca di emozioni per il primo turno di coppa dall'Eccellenza alla seconda categoria in Veneto e soprattutto in provincia di Rovigo. Il calcio dilettantistico torna ufficialmentee lo fa regalando divertimento per tutti coloro che hanno voluto essere allo stadio per tifare la propria squadra del cuore.In Eccellenza lo Scardovari trionfa per 1 - 0 contro l'Albignasego ( LEGGI ARTICOLO ). In Promozione il Loreo vince 1 - 0 sul campo dell'Abc Bagnoli, il Badia pareggia 2 - 2 a Monselice, mentre il Porto Viro giocherà il prossimo turno in casa.In prima categoria vince il Rovigo in casa dell'Union Vis per 1 - 0, il Cavarzere per 2 - 0 sulla Tagliolese e il Pettorazza per 2 - 1 contro la neonata Destra Adige; cade il Granzette per 3 - 0 con La Rocca Monselice, mentre è pari tra Crespino e Fiessese per 1 - 1.In seconda categoria il Calcio Fratta impatta per 1 - 1 con la Stientese, 4 - 1 per l'Altopolesine in casa della Ficarolese, il Grignano sorprende il Canalbianco vincendo 3 - 1; il big match tra Frassinelle e Villanovese va ai biancoblù per 2 - 1, mentre lo Zona Marina cede per 1 - 0 contro il Corbola; buona prova per il Polesine Camerini che vince 1 - 0 in casa contro l'Albarella Rosolina Mare; infine il Ca' Emo trionfa sul Borgoforte per 3 - 1 e il Boara Polesine cade 2 - 1 con l'Atletico Granze.