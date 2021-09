Vendemmia in chiaroscuro in Polesine

ROVIGO - Fino ad un -25% di produzione di bianchi e rossi in Polesine a causa delle gelate tardive del 7 e 8 aprile scorsi e delle grandinate di luglio e agosto. Le previsioni vendemmiali 2021, dati Veneto Agricoltura, tracciano un quadro in chiaroscuro relativamente alla provincia di Rovigo (166 gli ettari vocati alla vite, per un fatturato medio annuo di circa 1 milione di euro).

“Oggi la parola chiave è sostenibilità – sottolinea Cia Rovigo in occasione dell’avvio delle operazioni di vendemmia che riguardano i vitigni a bacca bianca (le uve nere cominceranno ad essere raccolte fra un paio di settimane) – Vero che negli ultimi anni è stato ridotto di gran lunga l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, ovvero preparati contenenti degli elementi chimici destinati a proteggere i vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti. Tuttavia, la strada da fare in questo senso è ancora lunga al fine di centrare quel risultato che auspichiamo: un’agricoltura davvero green”. Nello specifico, la Glera e il Pinot Grigio registrano un -20%. Il Merlot, invece, è dato in crescita del 10%, mentre non vi è nessuna variazione per il Moscato Giallo rispetto al 2020. Per il Raboso si stima una riduzione, con punte fino ad un -50%. Capitolo andamento climatico: a marzo e ad aprile le piogge sono state generalmente scarse; maggio, al contrario, è stato un mese più piovoso della media. La stagione è proseguita con temperature in ripresa a partire da giugno; l’innalzamento ha favorito lo sviluppo vegetativo delle piante. In estate le piogge sono state abbastanza frequenti: pur contribuendo alla disponibilità idrica, hanno però ostacolato la difesa fitopatologica.

Alcune aziende vitivinicole, inoltre, stanno tornando a mettere a dimora vitigni a bacca rossa (Merlot o Cabernet). Veneto Agricoltura, da parte sua, auspica che continuino le ristrutturazioni dei vigneti: “Si sta pure cercando di puntare ad un uso sempre più razionale dell’acqua, con la realizzazione di impianti di irrigazione sotterranea con tubazioni posizionate nella parte centrale del vigneto”. Un metodo, questo, che favorisce lo sviluppo dell’apparato radicale delle piante di vite e riduce le perdite d’acqua per evaporazione rispetto ad un impianto di irrigazione fuori suolo.

In questo contesto il tema del Sistema di Qualità Nazionale (Sqnpi) è ormai diventato centrale, come spiega il direttore di Cia Rovigo, Paolo Franceschetti: “Si tratta di una certificazione ambientale, a disposizione delle aziende, finalizzata alla valorizzazione, alla differenziazione e alla promozione sul mercato dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata”. Orientate, cioè, a coniugare buone pratiche agronomiche e le più aggiornate strategie di difesa dalle avversità in un'ottica di sostenibilità in continua evoluzione. La validità di tale percorso, peraltro, trova conferma anche nei recenti orientamenti in ambito comunitario. “Vengono garantite tecniche di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente – aggiunge il direttore – e, nel contempo, a maggior tutela della salute degli operatori agricoli e dei consumatori”. “A tale proposito siamo chiamati a diminuire sempre di più l’uso di prodotti fitosanitari e, contestualmente, ad approfondire la ricerca sui vitigni resistenti agli eventi patogeni”. Riteniamo, conclude, “che lo strumento del Pnrr debba essere declinato a livello regionale in termini di sostenibilità. Servono progetti concreti da avviare subito, non sterili dichiarazioni d’intenti”.