Raffica di medaglie alle finali nazionali Canoagiovani

CALDONAZZO (Trento) - La Finale Nazionale Canoagiovani, manifestazione dedicata agli Under 14 si è svolta, parallelamente al Meeting delle Regioni, sul lago di Caldonazzo (TN) sabato e domenica 4 e 5 settembre ’21. Quattro le categorie in gara: Allievi A (dagli 8 ai 9 anni), Allievi B (dai 10 agli 11), Cadetti A (13 anni) e Cadetti B (14 anni). L’edizione 2021 ha fatto registrare un record di presenze per la competizione dedicata ai club con 1139 atleti di età compresa fra i 9 e i 14 anni per 2766 atleti/gara, in rappresentanza di 83 società. Il programma dell’evento prevedeva il Sabato 4 settembre: al mattino gare e premiazioni sulla distanza dei 2.000 metri; nel pomeriggio gare e premiazioni sulla distanza dei 200 metri. La Domenica 5 settembre solo gare sui 200 metri riservata alla competizione aperta ai club.

Il Gruppo Canoe Polesine Rovigo, ha confermato e rafforzato gli ottimi risultati stagionali grazie ai suoi 22 atleti iscritti, con 57 atleti gara suddivisi in 38 equipaggi che hanno conquistato nel complesso 13 medaglie con 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi dal canoagiovani e 2 ori e 1 bronzo dal Meeting delle regioni.

Per quanto concerne una sintesi delle gare del Canoagiovani nazionale, procedendo in ordine di categoria sulla distanza dei 200mt, troviamo che tra gli Allievi A, il polesine è primo in classifica sia nel K2 maschile che femminile rispettivamente con la coppia di Marco Bergo e Leonardo Salvà e quella di Glenda Simonetta e Irene Bedon. Nel Singolo Glenda Simonetta si rende ancora protagonista con un'altra medaglia d’oro mentre Marco Bergo è argento. Leonardo sfiora il podio con podio. Molto bene anche Lorenzo Sias e Luca Altieri che chiudono in quarta posizione in coppia. Emma Capuzzo e Sofia Rizzo sono seste nella prima prova del K2. Il giorno seguente, nella prova del K1, Sofia Rizzo sorprende tutti con una bellissima quarta posizione. Nel K1 Emily Tanieli è ottava.

Tra gli Allievi B la “flotta” del GCP contava su otto maschi che hanno preso parte alle gare in K4, K2 e K1 sia sui 2000mt che sui 200mt. Notevoli i progressi fatti dai ragazzi con il bronzo di Elia Altieri e Giulio Bolognini sulla distanza dei 200mt cui si aggiunge l’argento di Samuele Zennaro nel K1. Bene anche Filippo Baracco, Filippo Fiocchi, Matteo Bressan, Diego Trambaiolo e Nicola Mancini che hanno raccolto diversi piazzamenti più che onorevoli sempre a ridosso delle medaglie.

Al femminile ritroviamo le fuoriclasse Anna Munerato e Emma Albertin con il bronzo di Anna nel singolo ed il quarto posto di Emma mentre nel doppio le due ci hanno regalato un’altra medaglia argento.

Per le Cadette A, Sofia Bergo è terza nel K1 sui 200mt mentre tra i cadetti B Edoardo Albertin vince una bellissima medaglia di bronzo. Molto incoraggianti anche i miglioramenti di Marco Mabea, sempre tra i cadetti B che, da poco inserito in squadra, ha raggiunto la quarta posizione.

Molti tra i polesani iscritti, pur non avendo raggiunto il podio, hanno comunque chiuso la loro prestazione in quarta o quinta posizione che significa che l’Associazione dispone di un grande potenziale ancora da esprimere e che la rende molto ottimista e fiduciosa per il prossimo futuro.

Al termine delle gare, il Gruppo Canoe Polesine Rovigo, scalando numerose posizioni nelle classifiche, ha dimostrato di essere la 26° Associazione (su 83 che si sono presentate alla manifestazione) e la sesta in Veneto che è una delle regioni italiane con il maggior numero di praticanti e la regione italiana che si è classifica seconda nella classifica generale del meeting alle spalle del Friuli.

Stagione ancora lontana dall’esser conclusa, con gli appuntamenti delle prossime settimane che vedono i ragazzi polesani impegnati nel progetto promosso dal comitato veneto canoa “Alla scoperta della canoa veneta” con l’esperienza da fare a Valstagna per la prova della canoa slalom.