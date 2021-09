Arrivati i nuovi seggiolini per la tribuna Lanzoni

ROVIGO - Il Tempio del rugby italiano nel 1979 ospitò perfino gli All Blacks, la città si fermò, allo stadio Battaglini, capace di accogliere 5 mila spettatori, si presenteranno in oltre 10 mila (ma c’è chi giura che fossero 12 mila).

In campo con la maglia dell’Italia Stefano Bettarello, mediano d’apertura del Rovigo ed il rossoblù Elio De Anna. 12-18 il finale, ovviamente per i neozelandesi, ma rimane il miglior risultato di sempre per l’Italia contro i tuttineri. Una partita storica.

Sono cambiati i tempi, gli stadi ovali non possono più ospitare partite di questo livello, si opta per impianti dedicati al calcio, il Sei Nazioni allo stadio Olimpico di Roma, test match all’Euganeo di Padova o a Firenze. Norme di sicurezza sempre più stringenti, l’aumento del seguito degli azzurri, costringono la Federazione a scelte obbligate.

Eppure ci sono altre partite di interesse Nazionale che potrebbero disputarsi a Rovigo, negli ultimi anni la città in mischia è stata snobbata. La guerra decennale del patron Zambelli, all’ex presidente federale Alfredo Gavazzi, è costata cara, ma c’è anche da considerare che il Tempio del rugby italiano solo recentemente ha subito degli interventi importanti.

La palestra ed i locali del museo sotto la tribuna Quaglio, la riqualificazione completa degli uffici della tribuna Lanzoni, opere messe in campo grazie al sostegno della Regione Veneto e della Fondazione Cariparo. Patron Zambelli spesso lasciato solo, ha dovuto anticipare 68 mila di lavori di messa a norma dello stadio di tasca propria, con il rischio di non poter disputare le amichevoli precampionato già programmate con Zebre e Benetton. Una convenzione, quella siglata anni fa, che di fatto ha costretto la società di viale Alfieri a rimanere sulle spine diversi anni.

Il vento è cambiato. “Non capisco perchè da anni a Rovigo non ci siano incontri internazionali”, ha esclamato sabato 4 settembre, durante la presentazione della FemiCz in piazza Vittorio Emanuele II (LEGGI ARTICOLO). Una struttura che presenta i segni del tempo, ma anno dopo anno si sta cercando di porvi rimedio. Intanto il manto erboso, la società ha compiuto interventi importanti, non drenava più. Ce ne saranno altri nelle prossime settimane, come nel campo di allenamento.

Servirebbe anche una club house degna ed una profonda ristrutturazione della copertura della tribuna Quaglio, di fatto solo i posti centrali sono al riparo dalle intemperie. Intanto però lunedì 6 settembre sono arrivati i primi seggiolini della tribuna Lanzoni, un progetto della Rugby Rovigo Delta, sostenuto dal Comune e dalla Giunta Gaffeo. Sarà un colpo d’occhio notevole, la scritta “Rovigo” frutto di una combinazione di colori (rosso-blu e bianco) che attraverserà tutta la tribuna. Non solo. Nell’area Vip delle comode poltroncine si sposeranno perfettamente con il nuovo spazio dedicato ad ospiti, autorità, ed abbonati. Entro lunedì 13 settembre saranno intanto posizionate quelle del settore di destra della tribuna Lanzoni, poi a seguire le altre.

Senza investimenti nelle strutture si rimane ancorati nel passato, c’è ancora molto da fare, ma intanto lo stadio Battaglini si sta rifacendo il trucco. Intanto è stato deciso dalla Federazione che la finale scudetto del 28 maggio 2022 si giocherà a Parma in campo neutro (LEGGI ARTICOLO).

Giorgio Achilli