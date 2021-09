Notte bianca delle biblioteche, eventi sul battello

OCCHIOBELLO (Rovigo) - Una notte bianca della cultura e delle biblioteche che apriranno le sale anche la sera. La biblioteca di via King, nell’ambito dell’iniziativa che coinvolge il sistema bibliotecario provinciale e la Regione, sarà aperta venerdì 10 settembre dalle 16 alle 22 per il servizio di prestito.

Gli eventi della notte bianca del Comune di Occhiobello, ispirati al tema dell’acqua e del fiume, si svolgeranno a bordo del battello Nena: due appuntamenti dedicati ai libri e rivolti a un pubblico di bambini e adulti. Al Pontile di Santa Maria Maddalena, sempre venerdì 10 settembre, attraccherà la barca su cui dalle 17 alle 18,30 si terranno i Racconti d’acqua con laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni (accompagnati da un genitore), a seguire, dalle 19 alle 20.30 I libri raccontano il territorio, dialogo tra il sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi e il poeta e scrittore Sergio Gnudi.

La biblioteca comunale, per tutto il mese di settembre, ospita laboratori di approccio alla lettura per bambini e il 24 settembre per Il Veneto legge, sarà presente dalle 18.30 alle 19.30 Camilla Tibaldo, finalista del premio Campiello giovani 2021 con il racconto La somiglianza.