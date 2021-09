"Il dito e la luna" sbarca a Venezia. Protagonista Katia Ricciarelli

VENEZIA - Alla 78° Mostra D’Arte Cinematografica di Venezia presso lo spazio della Regione Veneto, Veneto Film Commission – Hotel Excelsior – Lido di Venezia, g iovedì 2 settembre 2021 si è svolta la presentazione proposta da La Clownessa Film del teaser e del progetto filmico intitolato Il dito e la luna , per la sceneggiatura e regia di Rossella Bergo.

Protagonista del cortometraggio Katia Ricciarelli la quale, non potendo essere presente, ha partecipato attraverso un intervento telefonico per confermare il suo sentito interesse per il progetto e per il suo personaggio “una donna molto determinata e artista folle in cui mi riconosco”, affermando contemporaneamente il suo apprezzamento per la location in cui sarà girato il cortometraggio: il Delta del Po, suo luogo di origine.

“ Il Parco Regionale Veneto del Delta del Po, Patrimonio dell’Umanità Unesco e principale area della Riserva della Biosfera Delta del Po, racchiude atmosfere suggestive che aiutano e sottolineano lo sviluppo della narrazione” afferma l’autrice e regista del film Rossella Bergo, e aggiunge: “Questa terra bagnata dalle acque del mare e del fiume suscita a volte una percezione di smarrimento altre volte un profondo senso di libertà. Uno spazio che d’inverno, timidamente, si nasconde nelle sue nebbie ma che nella bella stagione si illumina offrendo genuinamente la propria nudità. Le atmosfere di questa terra permettono di seguire discretamente il mood del film amplificando la trasmissione delle emozioni. Il progetto intende valorizzare il patrimonio paesaggistico del territorio ed enfatizzarne le caratteristiche peculiari”.

Per la Regione Veneto durante l’evento è intervenuto Decimo Poloniato valutando il teaser come un’esperienza interessante presentata in modo convincente, e auspicando la futura realizzazione e un’adeguata distribuzione.

Era presente parte del cast: Samuele Spada, Wanda Danuta Murach e Barbara Braghin che presterà la sua immagine nel cortometraggio in veste di curvy model. Relatrice dell’evento l’attrice e producer Guia Zapponi che ha condotto la presentazione coinvolgendo gli ospiti presenti.

Il progetto filmico Il dito e la luna ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Porto Tolle e il Patrocinio dell’Ente Parco Delta del Po .