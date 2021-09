Staff tecnico della Nazionale al Battaglini per i Bersaglieri

ROVIGO - Senza una base solida la Nazionale italiana non potrà andare molto lontano. Senza un campionato competitivo, e di alto livello, difficilmente potranno emergere atleti da proiettare in ambito internazionale. Il sistema delle Franchigie nel campionato celtico, ovvero Benetton Treviso e Zebre, ha creato un solco troppo evidente tra professionismo e Top10.

A cascata tutto il movimento, invece di investire denaro nelle società per potenziare i rispettivi vivai, ed in prospettiva dei potenziali futuri azzurri, ha optato per un sistema di Accademie federali che negli anni ha prodotto meno risultati di quanto ci si attendeva in prospettiva. Mentre le Nazionali giovanili U18 ed U20 hanno raggiunto un ottimo livello cogliendo anche dei risultati di spessore, rimane troppo divario da colmare per il passaggio in quella Maggiore.

Ora cambio di passo con il nuovo corso federale targato Marzio Innocenti, ci vorrà tempo per ottenere dei risultati, ma è evidente, che senza numeri, non si può ottenere qualità. Da qui la rincorsa a giocatori stranieri da inserire nel giro azzurro, lo fanno tutti nel Mondo, ma così facendo si preclude già la possibilità ad un giovane italiano di vestire la maglia della Nazionale. Un cortocircuito per ottenere risultati immediati. Mentre le nazioni più evolute del panorama ovale sono cresciute in maniera esponenziale, l’Italia ha perso terreno al doppio della velocità negli ultimi 8 anni. Inutile elencare il numero delle sconfitte, sarebbe troppo semplice. A parte qualche exploit (vedi Firenze 2016 proprio contro il Sud Africa di Allister Coetzee), la sensazione è che 60 professionisti siano troppo pochi per garantire un livello accettabile in ambito internazionale.



Tanto per capirci, Nicola Quaglio, dopo aver vinto lo scudetto con la FemiCz Rovigo nel 2016 in Estate è passato al Benetton Treviso nel campionato di Pro14, dopo poche settimane è arrivata la convocazione in Nazionale e l'esordio in maglia azzurra. Delle due l'una, o a Treviso sono dei maghi, o lo staff tecnico della Nazionale all'epoca non considerava il massimo campionato italiano, eccezion fatta per la provincia di Brescia.

Ricostruire un rapporto proficuo con i club deve essere la priorità di una Federazione e della Nazionale, dopo Mogliano, tutto lo staff azzurro ha fatto tappa a Rovigo, giovedì 9 settembre, allo stadio Battaglini, venerdì sarà a Padova.



“Siamo arrivati a Rovigo per poter spiegare ai giocatori e all’allenatore il nostro progetto - commenta Franco Smith - il Campionato TOP 10 fa parte dell’alto livello, il nostro obiettivo è quello di poter far realizzare il sogno ai giocatori italiani di poter indossare la maglia della Nazionale maggiore. È un’opportunità per dimostrare loro il nostro impegno.”

Mentre gli operai continuavano i lavori sulla tribuna Lanzoni per l’installazione delle nuove sedute, e nel campo 2 procedeva l’intervento di risanamento del manto erboso (inutilizzabile il campo centrale per lo stesso motivo), il responsabile dell'alto livello Franco Smith (ex secondo di Coetzee alla guida degli Springboks), il Ct della Nazionale Kieran Crowley con il proprio staff tecnico e fisico, alle 8 e 45 del mattino hanno incontrato Allister Coetzee e Davide Giazzon nella sala riunioni. Poco dopo tutti l campo 3 per l’allenamento della FemiCz Rovigo, molti gli assenti, diversi giocatori sono ai box con guai fisici. Nessun infortunio grave, ma tanti piccoli problemi simultanei che potrebbero mettere in difficoltà la squadra rossoblù nell’esordio in Coppa italia il prossimo 18 settembre a Roma contro le Fiamme Oro.

Incontri tra staff della Nazionale e club di Top10 che saranno più frequenti rispetto al passato, una revisione sostanziale dell’alto livello che prevede un condivisione di informazioni a 360 gradi tra tecnici, preparatori atletici, dirigenza, al fine di migliorare la competitività delle realtà coinvolte. Un dialogo clamorosamente mancato in passato.



“Sono davvero molto contento che lo Staff della Nazionale sia venuto a trovarci questa mattina.” - commenta coach Allister Coetzee -“È andata davvero bene. Secondo la mia filosofia, alleno sempre i giocatori cosicchè possano crescere e raggiungere la Nazionale e questo è ottimo sia per Rovigo che per la Nazionale stessa. Per questo sono contento che Kieran Crowley e Franco Smith siano venuti a Rovigo, per conoscere i giocatori di persona. Sono felice di aver lavorato con loro e di poter continuare questa collaborazione anche in futuro; è una buona opportunità di crescita e miglioramento per i giocatori e per il Club.”

Accompagnati dal team manager Giovanbattista Venditti, presenti anche il tecnico dell’Italseven Andrew Vilk, Simonluca Pistore, Alessandro Troncon, Andrea Moretti, Marius Goosen e Quintin Kruger.

Intanto la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata della Coppa Italia in calendario sabato 11 settembre. La FemiCz Rovigo riposa.

La prima partita è in programma alle 15 con Lazio e Calvisano che al CPO Giulio Onesti di Roma daranno il via all’edizione 2021/22 del trofeo con direzione di gara affidata a Dante D’Elia. Colorno-Fiamme Oro completerà il Girone 2 alle 16 con Riccardo Angelucci designato come direttore di gara.

Entrambe le gare del Girone 1 sono calendarizzate alle 16 con doppio derby, veneto ed emiliano, in programma: Manuel Bottino dirigerà Petrarca-Mogliano, mentre Andrea Piardi sarà l’arbitro di Lyons-Valorugby.

Giorgio Achilli

