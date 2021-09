Valliera: il comune ha incontrato i residenti attraversati dalla ciclopedonale Parri-Scolo Branco

VALLIERA (Rovigo) - Costruttivo l’incontro che si è svolto mercoledì scorso 8 settembre tra il sindaco Omar Barbierato, affiancato dai tecnici comunali e i frontisti della strada di collegamento tra la ciclo pedonale Ferruccio Parri e via scolo Branco di Valliera.



Scopo dell’incontro concludere un accordo pubblico-privato perché la via rimanga di proprietà privata e la manutenzione diventi pubblica con sistemazione della strada e posizionamento di illuminazione pubblica.



Un accordo che consentirebbe che la via oltre ad essere usata dai frontisti possa essere usata come ciclo pedonale da tutti i cittadini.

“Si tratterebbe di una soluzione importantissima per la comunità- sottolinea il primo cittadino- perché consentirebbe di avere una via in sicurezza che collega il centro di Valliera ad una delle estremità del paese senza percorrere la regionale SS443”.