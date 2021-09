La Provincia di Rovigo ha imposto 5 giorni di ferie ai lavoratori, il giudice ne dichiara l'illegittimità

ROVIGO -- Alcune dipendenti, tramite l’avvocato Carlo Barotti, hanno impugnato tali atti, ritenendo illegittima l’imposizione dei 5 giorni ferie, per violazione del Ccnl delle Funzioni Locali e in considerazione del fatto che non ne avevano la necessità, in quel periodo.La Provincia, attraverso alcune note del Segretario, respingeva tali richieste, asserendo chee quindi non effettuavano spostamenti e non correvano rischi di contagio nel luogo di lavoro. Affermava inoltre che non si trattava di imposizione delle ferie, ma di semplice programmazione ed inoltre, fallito il tentativo di conciliazione, con sentenza in data 07/09/2021,1) Ha richiamato il protocollo d’intesa tra Regione Veneto, ANCI, UPI (Unione Province d’Italia) e le Parti sociali, che espressamente prevede quanto segue: “in tutti i casi non possono essere imputate ferie forzate maturate nel corso del 2020 dai dipendenti”. Ha quindi ricordato che l’Ispettorato per la Funzione Pubblica ha ribadito che, in ordine alle ferie pregresse, la norma deve intendersi riferita alle ferie del 2019 non ancora fruite, dovendosi escludere il ricorso alle ferie del 2020.2) Viste le diverse disposizioni normative,3), considerato che tali ferie, per motivate esigenze personali, possono essere fruite entro il mese di aprile dell’anno successivo.4)5) L’imposizione ha leso il diritto sancito dall’art. 36 c. 3 della Costituzione in merito al diritto alle ferie ed è in contrasto con la normativa emergenziale vigente all’epoca."Il Giudice, insomma, pur non riconoscendo, con motivazioni formali, il danno economico a favore delle dipendenti, ha interamente smontato il contenuto degli atti della Provincia, mettendo in discussione, in maniera forte, il presunto potere di decidere anche in violazione delle Leggi e dei contratti, questione questa che da anni ormai, assieme ai dipendenti, continuiamo a sollevare in questo Ente" ricorda il segretario provinciale di Rovigo di Cgil Fp.In tal senso auspichiamo che le prossime elezioni degli organi della Provincia possano essere un importante punto di svolta, che punti finalmente a mettere al centro i servizi e riconosca la necessità di attivare processi di coinvolgimento e condivisione con i lavoratori e con i cittadini".