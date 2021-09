La cultura come l'acqua, senza forma e senza limiti

BADIA POLESINE (Rovigo) – Anche quest’anno la Biblioteca civica G.B. Bronziero ha aderito con entusiasmo a "La notte bianca delle biblioteche", l’ormai tradizionale appuntamento promosso dalla Provincia e ideato con lo scopo di avvicinare e far conoscere i servizi bibliotecari alla cittadinanza.

L'undicesima edizione (2021) rientra tra gli eventi del progetto regionale "Il Veneto legge", quest’anno incentrato sulla tematica dell'acqua nelle sue più ampie e infinite declinazioni, con un particolare riferimento alla ricorrenza dei 1600 anni di Venezia.

Il pomeriggio è stato dedicato ai laboratori per bambini e ragazzi, negli spazi della Biblioteca Civica "G.G. Bronziero" e nel chiostro dell’Abbazia. Per i più piccoli la cooperativa Tam Tam ha organizzato dei laboratori creativi sul tema dell’acqua divisi per fasce d’età, mentre per i più grandi Emilio Milano, ha guidato il laboratorio “Poesia come comporre”. In questo caso il laboratorio ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i partecipanti al linguaggio e alla scrittura poetica, giocando con le suggestioni, attraverso esercizi mutuati dalle arti performative (teatro, musica, danza) potendole esprimere ciascuno secondo la propria sensibilità.

Alle 21 nella sala convegni "Soffiantini", sono stati presentati due gialli scritti a quattro mani da Cristina Bombarda e Jole Giacomini. Si tratta di "Venezia, ultimo atto" e "La leggenda di Re Adriano". Dopo i saluti istituzionali della Consigliera Magda Mantovani, la presidente del Comitato biblioteca Annalisa Marini ha rilevato come la Notte bianca delle biblioteche è un’occasione per mettere in vetrina i servizi culturali offerti.

Le due scrittrici non professioniste: Cristina Bombarda è un’imprenditrice mantovana con la passione della scrittura mentre l’Adriese Jole Giacomini è un’appassionata di libri.

Nell’introdurre ‘La leggenda del re Adriano’, la Presidente della biblioteca ha riproposto la domanda che accompagna la presentazione della pubblicazione: Cosa lega una serie di omicidi compiuti in giro per il nord Italia alla mitica figura di re Adriano (che secondo alcuni avrebbe originato il nome della città Etrusca) e al suo tesoro? Una catena di controversi delitti che conduce la criminologa Nadia Prandi ad Adria, a indagare in compagnia del commissario Lombardi cosa stia accadendo in quella che anche la sua terra natia. Il libro è un giallo fatto con tutti i crismi della letteratura di genere e che si legge tutto di un fiato, incollando il lettore riga dopo riga con una scrittura sciolta, narrando di un mistero che corre lungo l’argine del Po, fino al Delta.

Venezia ultimo atto, invece, è un libro scritto con grazia femminile, una sorta di diario la cui trama si dipana fra Treviso, Padova, Venezia e il Polesine alternando testi poetici che aggiungono valore alla trama mentre la suspense intriga il lettore al testo.

La serata si è conclusa con la visita guidata alla biblioteca.

Ugo Mariano Brasioli