Quinto posto assoluto alle Finali Scudetto di Caorle

CAORLE (Venezia) - Alle Finali Scudetto di beach volley di categoria, disputate da lunedì 30 agosto a giovedì 2 settembre sui campi della Peter Pan Arena di Caorle (VE) un quinto posto assoluto nella categoria under 16 femminile e tanti buoni piazzamenti grazie alle sei coppie Traveling Beachvolley School qualificate per giocarsi lo scudetto.

Andiamo per ordine, le prime a calcare la sabbia dei campi della JBA di Caorle, per giocarsi le Finali Scudetto di beach volley della Federazione Italiana Pallavolo, sono state le tre coppie under 18 femminile. Se Gaia Canzian con Alessia Mancin e Martina Benvenuti con Elisa Pillan purtroppo non superano lo scoglio delle pool concludendo al 17esimo posto, accedono al main draw Camilla Ferrari con Sofia Baldin concludendo il torneo al nono posto assoluto!

Per l’under 16 femminile, sono state Letizia Soldati con Ilaria Porporati a sfiorare l’impresa di accedere alle semifinali, perdendo prima 1-2 dalla coppia poi campione d’Italia Aliotta-Moretti e poi dalla coppia vicecampione formata da Priore-Mirarchi, concludendo al quinto posto assoluto. Sempre per l’under 16 femminile, Aurora Busatto con Emma Cavallaro, concludono al nono posto assoluto; Per finire, inunder 20 maschile Alessio Camisotti e Mattia Borgato, dopo la conquista del titolo di campioni Regionali Veneto di categoria, disputano un torneo sopra le righe uscendo ad un passo dalla top ten tra gli applausi del pubblico.

“Tutte le coppie hanno dato il massimo” Questo il commento del Tecnico Federale Fipav Luca Pregnolato, che prosegue: “il livello in tutte le categorie si è alzato, nell’under 20 maschile soprattutto abbiamo assistito a dei match di livello; Se penso che in under 16 femminile potevamo fare podio, un po' di amaro in bocca ci è rimasto, ma l’avere visto tutte e tutti dare il massimo mi rincuora, significa che il percorso per chi si affida a Traveling Beachvolley School è ottimo per ottenere il proprio miglior risultato sportivo possibile. Ci riproveremo il prossimo anno!”