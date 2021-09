Nel primo turno di Coppa Italia zero sorprese

Nella prima partita di giornata alle 15 il Calvisano nel Girone 2 espugna il CPO Giulio Onesti superando la Lazio 47-22. Gara equilibrata nella prima frazione di gioco con batti e ribatti continuo con gli ospiti che riescono a condurre la partita andando all’intervallo sul 21-17 in proprio favore. Nella ripresa la squadra di Guidi riesce a gestire ed incrementare il vantaggio con i padroni di casa che riescono a conquistare un punto bonus difensivo con la meta di Ercolani.

Alle 16 nel match valido per il Girone 2 le Fiamme Oro al campo “Nelson Mandela” di San Benedetto del Tronto hanno superato 49-15 il Colorno nel “Memorial Pierluigi Camiscioni” sfruttando la precisione sui calci piazzati di Menniti-Ippolito, e con una meta dell’ex rossoblù Angelini.

Nel Girone 1 partita senza storia a Padova dove i padroni di casa del Petrarca hanno battuto 61-5 il Mogliano allo Stadio Plebiscito. Doppietta di Citton e meta di Canali, entrambi campioni d’Italia con il Rovgo nella finale del 2 giugno. Vittoria con bonus anche per il Valorugby che ha superato a domicilio i Lyons 43-19 grazie anche alla prestazione di capitan Farolini, nominato player of the match. Doppietta dell’ex rossoblù Silva.

Girone 1

Petrarca Rugby v Mogliano Rugby 1969 61-5 (5-0)

Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia 19-43 (0-5)

Girone 2

S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Transvecta Calvisano 22-47 (1-5)

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby 15-49 (0-5)

La classifica

Girone 1: Petrarca Rugby e Valorugby Emilia 5; Sitav Rugby Lyons, Mogliano Rugby 1969, Rugby Viadana 1970* 0

Girone 2: Fiamme Oro Rugby e Rugby Transvecta Calvisano 5; S.S. Lazio Rugby 1927 1; HBS Colorno e Femi-CZ Rovigo 0*

*Una partita in meno

Questo il prossimo turno in programma il 18 settembre:

Girone 1

Mogliano Rugby 1969 v Sitav Rugby Lyons

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby

Girone 2

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo

Rugby Transvecta Calvisano v HBS Colorno