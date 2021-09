L'origine della stampa in Polesine. Un racconto iniziato durante la Serenissima

ROVIGO - Il '600 fu decisamente il secolo meno brillante nella storia del libro veneziano, dopo gli splendori cinquecenteschi di Aldo Manuzio tanto che alla relativa decadenza concorsero fattori diversi di ordine politico e culturale.Parecchi stampatori furono costretti ad emigrare o a chiudere la tipografia. Abbandonata la capitale dogado, molti si sparsero nell'entroterra venero: da Bergamo a Udine, da Belluno a Padova. Uno di questi artigiani lagunari scelseNel frontespizio in bianco e nero le note tipografiche, in posizione centrale lo stemma dello stampatore: un albero frondoso con un serpente attorcigliato sino alle foglie, sullo sfondo un paesaggio agreste con montagne. Lo stemma aziendale è inserito in una cornice ovale con fregio sormontato da due putti alati.A destra e a sinistra del logo di Daniele Bissuccio la nota manoscrittain antiporta un altro appunto amanuense, Munus auctoris, beneficentissimi et honorificanrtissimi patri mei. Sul retro del frontespizio ancora un appunto ci informa che detta edizione fu ristampata a Venezia nel 1844, indi la dedica all'Eccellentissimo Senatoveneto.La prima lettera maiuscola del proemio è ornata, alquanto minuto il corsivo. Il testo vero e proprio occupa solo i 3/4 del foglio in senso orizzontale, un classico esempio di edizione marginosa.Il prototipografo rodigino deve essere morto ai primi del 1631, molto probabilmente a causa della peste manzoniana. Più precisamente il nome di Daniele Bissuccio compare in un atto notarile del 24 giugno 1630.Il decesso deve collocarsi probabilmente tra la fine di quell'anno e i primi mesi delpur se non sono stati trovati documenti legali in merito, tipo testamento. Invece dalla tipografia Bissuccio nel 1631 escono le prime edizioni con la sottoscrizione Appresso Giacinto e Marin Bissuccio, i due figli, come dimostrano numerosi rogiti notarili, saranno gli stampatori ufficiali sulle rive dell'Adigetto sino a dopo il 1680.Importante porre nella giusta luce il primo settennato della stampa rodigina: libri che, per veste tipografica e contenuto, niente hanno da invidiare alla produzione editoriale nell'intero dogado. ANelle edizioni di Daniele Bissuccio riscontriamo la perizia dello stampatore nato e cresciuto a Venezia, la capitale del libro e la sua officina grafica doveva appartenere alla corporazione delle Arti di Commercio e d'industria