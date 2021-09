A ottobre un incontro tra Materbiotech e cittadinanza di Bottrighe

ADRIA (Rovigo) - Il comune, in linea con il Progetto “Responsabilità sociale d’impresa (Rsa)” curato dall’ente formativo Agenfor Veneto in collaborazione con Sherpa Spinoff dell’Università di Padova, ha fissato per lenella sala civica dell’edificio comunale a Bottrighe, un incontro tra i tecnici della Materbiotech e la comunità adrieseL’evento è maturato in seguito al lavoro che in questi mesi l’Amministrazione Civica adriese sta portando avanti con la Materbiotech al “Tavolo di Co-design collaborativo azienda-territorio”. Per partecipare è necessario essere muniti di green pass e prenotare il posto via telefono a mail alla segreteria del sindaco Barbierato.