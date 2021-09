Prove di collaborazione tra primi cittadini: i candidati sindaco di Ceregnano e San Martino di Venezze progettano l'intesa

ROVIGO - I due candidati sindaco di San Martino di Venezze e Ceregnano,. Le nostre comunità hanno numerose caratteristiche comuni, che possono essere valorizzate.“Le nostre due liste nascono da un percorso condiviso, nato oramai da quasi un anno.- I prossimi anni saranno fondamentali per i destini delle nostre comunità: i finanziamenti europei, nazionali e regionali premieranno le amministrazioni che riusciranno a creare convenzioni e sinergie.“Ceregnano: Idee in Comune” e “Idea Comune per San Martino di Venezze” è chiaro a tutti quanto le volontà di entrambe le liste, di centrodestra, sia di portare le nostre comunità a ragionare su progetti concreti e fattibili”- Scoprendo le peculiarità dei nostri territori, ci si rende conto come non esista una centralità d’insieme, ma essi sono fortemente strutturati in ambiti locali molto personalizzati, ovvero le frazioni, che ne contengono sia l’identità che l’orgoglio di appartenenza.La tradizione si deve coniugare con la necessità di cambiamento fondamentale per lo sviluppo dei nostri Comuni e pertanto "Idea comune per San Martino di Venezze" e "Ceregnano: idee in comune" rappresentano questa opportunità.”.“Siamo convinti che l’incontro di oggi sia solo un punto di partenza per le nostre due comunità, ma tutti i grandi viaggi iniziano da un primo passo - ha aggiunto Marchetti - Se i nostri concittadini coglieranno il nostro messaggio e decideranno di premiare le competenze nostre e dei candidati delle nostre liste, potremo intraprendere un percorso di miglioramento per le nostre comunità”.Bosetti ha concluso affermando: “Le sinergie d’intenti che personalmente mi accomunano con Egisto Marchetti e la visione politica d’insieme sono la, avendo fin d’ora una idea comune".