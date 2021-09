Attentato alle torri gemelle del World Trade Center: 20 anni passati invano

Di seguito la riflessione di Emanuele Ulisse, impegnato in politica nel Partito democratico, collaboratore esterno dell'amministrazione comunale di Occhiobello,

ROVIGO - L'11 settembre 2001, per una serie di quattro attacchi suicidi coordinati compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti d'America da un gruppo di terroristi appartenenti all'organizzazione terroristica al Qaida,Gli attacchi causarono la morte di 2.977 persone (più 19 dirottatori) e il ferimento di oltre 6.000. Negli anni successivi si verificarono ulteriori decessi a causa di tumori e malattie respiratorie legate alle conseguenze degli attacchi.nel quartiere della Lower Manhattan di New York.I detriti e gli incendi causarono poi il crollo parziale o totale di tutti gli altri edifici del complesso del World Trade Center.con obiettivo la Casa Bianca,, mentre altri Paesi rafforzarono le proprie legislazioni in materia di terrorismo e rafforzarono le misure di sicurezza interna.(secondo l’infelice titolo del famoso saggio del politologo americano Fukuyama)Eppure, nei 10 anni trascorsi tra la dissoluzione dell’Unione Sovietica e l’attacco alle Twin Towers,: dal conflitto nella ex Jugoslavia che vide i musulmani di Bosnia e Kosovo rivendicare con le armi le proprie velleità territoriali al conflitto nel Caucaso che portò ceceni ed azeri ad aggredire i cristiani di Georgia e Armenia, dal riemergere dell’identitarismo musulmano nelle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale confortate dalla vittoria talebana in Afghanistan alla crescente tensione tra la mezzaluna pakistana sponsor dei talebani e la democratica India, per arrivare dall’altra parte del Mediterraneo (quello che sarebbe Mare Nostrum, ma pare che l’Italia della Seconda - e non parliam della Terza per carità di Patria - Repubblica non ne abbia più consapevolezza, del resto con ministri degli esteri come D’Alema, Frattini, Di Maio non ci si poteva aspettare che il nulla) alla sanguinosa guerra civile scatenata dai Fratelli Musulmani che sconvolse per tutti gli anni ’90 l’Algeria., difatti oltre che a destabilizzare l’intera area mediorientale (la caduta di Gheddafi e il collasso strutturale che da anni vive la Siria con tutto ciò che ha comportato in termini di migrazioni insostenibili sulle nostre coste, le crisi in Egitto e Tunisia causate dall’emergere di estremismi tenuti a bada per il momento solo da governi autoritari, la Turchia di Erdogan che ha rialzato la cresta come mai dopo l’assedio fallito di Vienna del diciassettesimo secolo ed oggi ricatta l’Europa accarezzando sogni antichi e mai sopiti da califfato ottomano, l’aumento della sfera d’influenza della pericolosa monarchia wahabita saudita con cui indecentemente l’Occidente ha imponenti relazioni finanziarie parallele ) ha provocato unaEppure ancora oggi, mentre qui si celebrano retoricamente gli anniversari degli attentati e nello stesso momento in cui scrivo in Nagorno Karabakh gli armeni cristiani devono abbandonare le proprie case incalzati dai musulmani azeri e a Costantinopoli Erdogan sfregia con ghigno soddisfatto la Cattedrale di Santa Sofia per la preghiera musulmana del venerdì nell’imbarazzante silenzio delle cancellerie europee e del Vaticano,che a lungo proseguirà e che non si risolverà certo con l’esclusivo uso delle armi né tantomeno con sterili appelli ricolmi di frasi fatte.L’approccio della politica italiana ed europea appare divisa tra la cinica rassegnazione nell’attesa di rinviare i nodi al pettine e la completa assenza di consapevolezza, e in questo panorama destra e sinistra si approcciano specularmente strabiche e inefficaci.(senza saper offrire soluzioni efficaci, lo abbiamo visto nei lunghi anni in cui hanno governato in Italia come altrove, da Fini e Bossi qui a Sarkozy in Francia o Aznar e Rajoy in Spagna), la, spesso facendo leva sulla diversità del colore della pelle o delle abitudini quotidiane, so all’interno della comunità sunnita (che è quella in cui è sorta e prospera la cultura jiadista, da Al Quaida all Isis, dai Fratelli Musulmani ai talebani),, dall’operaio senegalese al barista cinese, e in cui sguazza mimetizzato e indisturbato l’humus del comunitarismo islamico, quello in cui attorno a noi e alle nostre case le povere Saman vengono uccise dalla famiglia per aver voluto provare a vivere libere., da quelle socialiste alla Hollande a quelle liberali alla Macron (in Italia sintetizzate dal nuovo segretario del PD Letta che a Parigi non a caso ha vissuto gli ultimi 7 anni)(essendo intrise di paradossali sensi di colpa dell’ essere occidentali, in alcuni casi per motivi storico politici come molti ex comunisti, in altri per sensibilità cattoliche di base come i post DC confluiti nel PD), e nell’islamico non secolarizzato a maggior ragione.Naturam expelles furca tamen usque recurret, diceva acutamente Orazio 2000 anni fa:Lo chiariscono gli attentati di questi anni in Europa compiuti spesso da giovani di seconda e addirittura terza generazione di immigrati di origine musulmana a dimostrazione di quanto sia stato ipocrita e fallace presumere che bastasse un documento di identità perché aderissero ai valori della civiltà occidentale. E del resto sono molte le famiglie musulmane qui immigrate dove la donna è rinchiusa in casa o esce solo velata e non parla una parola di italiano, dove l’uomo si rifiuta di dare la mano alla professoressa o alla dottoressa perché sono donne, dove si pretende che le nostre consuetudini debbano scomparire per non urtare chissà quali sensibilità: è evidente che questo stato di cose non è definibile come integrazione.Molti esponenti delle sinistre occidentali sperano, spesso in buona fede da neopositivisti quali sono, che con internet, la medicina, la scienza e il progresso in generale, l’osmosi tra culture resa così fruibile - se solo lo si volesse- dalle nuove tecnologie e dallo scambio di informazioni, commerci e conoscenze, per un islamico in Occidente automaticamente si sfumino le differenze. E’ una valutazione impropria, errata e fallace, un ottimismo della volontà che si traduce nel fallimento della realtà ed elettoralmente porta anche ad una costante regressione in termini di credibilità politica in settori sempre più ampi della popolazione italiana ed europea, e che se non è ancora diventata impotenza strutturale è solo perché, come detto prima, l’alternativa delle destre spesso risulta troppo truce e agli occhi di molti, me compreso ovviamente, non all’altezza.La religione islamica si basa sul loro libro sacro (Il Corano, dettato a Maometto direttamente da Allah tramite un angelo) e sui racconti della vita del Profeta (gli Hadith) che hanno altrettanto valore divino (e giurisprudenziale, perché nell’Islam non è prevista separazione tra potere temporale e spirituale) e che un buon musulmano sarebbe tenuto a rispettare.Essi prescrivono tra l’altro: va da sé che la aprioristica esecuzione di questi precetti sia difficilmente conciliabile con qualunque società occidentale contemporanea.Le statistiche ci dicono che: il fatto che siano solo alcuni milioni coloro che vivono seguendo le prescrizioni coraniche è speculare al fatto che ci sono nominalmente anche oltre due miliardi di cristiani e ognuno di noi sa bene che non è definibile come cristiano praticante chi semplicemente va alla Messa di Natale o si sposa in Chiesa, per poi trascurare il messaggio dei Vangeli per il resto della vita.Ma le proporzioni non sono le stesse, tantomeno le conseguenze di ciò.Pure la Torah, che è Legge per gli ebrei e col Nuovo Testamento compone il Canone cristiano, rappresenta spesso un Dio violento e offre una serie di prescrizioni che non da oggi appaiono assurde e inapplicabili, ma la stragrande maggioranza degli ebrei e dei cristiani ha saputo fare nel corso dei secoli una proficua esegesi dei loro testi sacri.(in Libano e in Siria gli unici difensori dei cristiani attaccati dagli islamisti sono peraltro gli sciiti filoiraniani di Hezbollah e gli alawiti di Assad!), dper cui il fatto che il fedele vale più dell’infedele, l’uomo più della donna, il califfato più della democrazia sono concetti inestirpabili dalle menti di chi davvero segue quei precetti.Come moltissimi italiani, anche io conosco cittadini di religione musulmana, e di svariati di essi non posso che parlarne bene: sono integrati nei posti di lavoro, nelle scuole, nelle attività dei nostri Comuni, all’interno della società italiana convivono con correttezza nel reciproco rispetto delle inevitabili differenze culturali.Ma Engels ci ha spiegato bene un secolo e mezzo fa cheper ora in Italia sono ancora relativamente pochi ma già oggi nei quartieri delle grandi città europee dove sono concentrati il comunitarismo islamico crea di fatto una società dentro la società e, dell’Umanesimo che ha formato il nostro stile di vita, della Laicità, dell’uguaglianza di genere e del rispetto di ogni differenza, e che fanno della nostra cultura europea non solo l’ambiente migliore in cui voler vivere ma che ci dovrebbe rendere orgogliosi di dove e di come viviamo, che, eredi di Giustiniano e di Carlo Martello come di Voltaire e MontesquieuDovremmo essere ben consci che il nostro rapporto storico col mondo arabo, turco e turcomanno è millenario (e chi vive in un territorio che ha Venezia capoluogo lo dovrebbe sapere più di ogni altro) e continuerà ad essere imprescindibile, a patto che non diventi squilibrato.Solo così dimostreremo di onorare veramente e degnamente la memoria delle vittime dell’11 settembre e di tutti gli altri attentati.

Emanuele Ulisse

Occhiobello