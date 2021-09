Parata di big della politica per Michele Grossato a Rosolina, candidato sindaco del centrodestra

ROSOLINA (Rovigo) - I, in Piazza Martiri della Libertà, iparlamentare e presidente di Acquevenete, oltre al coordinatore regionale di Forza Italia Michele Zuin e al vice commissario provinciale e attuale presidente di Polaris Andrea Bimbatti.Non solo un momento a firma Forza Italia, ma partecipato anche dalle altre forze politiche come le rappresentanze locale della Lega, con Pako Massaro e Stefano Falconi, e da Fratelli d'Italia, a testimonianza della unitarietà di appoggio al candidato sindaco Grossato. Un momento di incontro prestigioso per gli azzurri, con rappresentanti delle istituzioni che a Rosolina, ridente località deltizia, hanno voluto esprimere il loro sostegno alla, compagine di persone rappresentative del territorio che, a partire dal centrodestra unito, abbraccia anche espressioni civiche volenterose di riscrivere una pagina nuova per il futuro di Rosolina.Ringrazio di cuore tutto il gruppo di Forza Italia che, insieme alle altre formazioni politiche della coalizione, compresa la civica 'Rosolina Moderna' hanno creduto in me e nella mia squadra per un percorso di rinnovata crescita da costruire insieme".