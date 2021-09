Un decreto che rischia di rendere la vita difficile a tutti quei giovani che vogliono fare impresa

VENEZIA – La Camera di Commercio di Venezia Rovigo si unisce all’appello lanciato dal presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, ai parlamentari veneti affinché intervengano con una proposta di modifica sulla schema di decreto legislativo in discussione in questi giorni nelle commissioni di Camera e Senato che prevede l’obbligo di registrazione sulla piattaforma dei notai delle nascenti start up escludendo così il sistema digitale messo in piedi dal sistema camerale.

Nei mesi scorsi il Consiglio di Stato ha interrotto, la possibilità per le Camere di Commercio di stipulare gli atti costitutivi delle startup innovative pervenute tramite piattaforma informatica, abolendo così il provvedimento del Mise che permetteva agli interessati di scegliere tra il classico atto costitutivo notarile e la modalità telematica messa a disposizione del sistema camerale. Lo schema di decreto legislativo in discussione prevede la definitiva eliminazione della possibilità di scegliere obbligando i nascenti imprenditori ad utilizzare la piattaforma unica del sistema notarile.

“Con questa decisione si penalizzano i giovani che vogliono fare impresa in Italia – ribadisce Massimo Zanon, presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo - La piattaforma gratuita del sistema camerale, in questi anni, ha dato risultati eccellenti, dal 2017 l’Ufficio AQI, Assistenza Qualificata alle Imprese del nostro ente ha supportato gratuitamente oltre 40 startup che volevano costituirsi o modificare il proprio atto costitutivo e statuto, accompagnandoli in tutte le tappe della procedura: dalla verifica della correttezza del modello, alla registrazione all’Agenzia delle Entrate, fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese e ogni altra attività necessaria. Per questo ci uniamo all’appello di Unioncamere Veneto al Governo, al Ministro ed ai Parlamentari perché intervengano su un decreto che rischia di rendere la vita difficile a tutti quei giovani che vogliono contribuire al futuro del nostro Paese facendo impresa”.