Domenica prossima continua l'iniziativa "Adria vivi una città smart"

ROVIGO - La Cna di Rovigo all’interno del progetto “Adria vivi una città smart” voluto e finanziato dalla Camera di Commercio in collaborazione con il comune, promuove perdalle ore 09,30 fino alle 12,30, in piazza Bocchi ad Adria, la prima iniziativa con una giornata dedicata alla mobilità sostenibile.“Vogliamo contribuire all’animazione del nostro centro storico con delle iniziative che si inseriscono all’interno e in contemporanea al Settembre Adriese. Siamo partiti dal tema della mobilità sostenibile che è uno dei temi cardine del nostro presente, visto quanto è previsto dal Pnrr e in vista delle limitazioni al traffico del prossimo autunno”.Due le attività che si svolgeranno in Piazza Bocchi.Gli artigiani autoriparatori del sistema Cna saranno in grado di consigliare i presenti per una corretta manutenzione della propria auto. E’ possibile inoltre prenotare un eventuale controllo gratuito presso le officine, socie, che hanno aderito all’iniziativa ricevendo un coupon specifico.“L’obiettivo è dare certezze e sicurezza ai nostri clienti e ai loro mezzi. In questo periodo di ristrettezza per le famiglie è importante che i cittadini non risparmino sulla sicurezza”. Afferma Franco Mattana, presidente degli autoriparatori di Rovigo.E’ importante una buona manutenzione dell’auto che significa anche buon funzionamento, basso impatto ambientale ma soprattutto sicurezza”.La seconda attività di Cna, attenta da sempre alla tutela dell’ambiente, consiste nell’organizzazione di un’esposizione di vetture elettriche ed ibride, messe a disposizione dal partner Edorado Fantato di Mobility and Renting. Saranno esposte e potranno essere provate, Tesla e Fiat 500 elettriche, vetture ibride Jeep e per la micromobilità Monopattini elettrici.