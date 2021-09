Aurora Busatto in cima alla classifica nazionale

ADRIA (Rovigo) - È di Adria la giocatrice di beach volley categoria under 16 che, al termine della annata sportiva 2021, si trova in cima alla classifica nazionale a punti del circuito fipav. Nella classifica precede le due neo campionesse nazionali, pari età di Pavia, Asia Aliotta e Linda Moretti, che hanno conquistato il titolo, vincendo la tappa scudetto nazionale a Caorle il 1 settembre.

Lei si chiama Aurora Busatto, è nata e vive ad Adria, frequenta quest'anno il secondo anno del liceo scientifico Galileo Galilei. Aurora in coppia con la compagna di squadra nonché amica Anna Frizziero di Chioggia si è confermata quest'anno campionessa regionale del Veneto di beach volley categoria under 16 bissando sempre con Anna, il titolo di campionesse regionali di beach volley under 14 conseguito nel 2019. Nel corso di questa estate, Aurora ed Anna hanno partecipato al campionato nazionale di beach volley under 16.

Nelle 7 tappe giocate assieme sono arrivate sempre a podio, con 4 primi posti e 3 terzi posti. Aurora gioca a volley da quando aveva 6 anni. Ha iniziato a giocare nella squadra locale di Adria Volley, passando poi a 11 anni con la Project Star Volley di Porto viro. A 12 anni fa il suo esordio in seconda divisione e l'anno dopo viene chiamata al Volley Clodia Femminile in prima divisione. A 14 anni entra a far parte della rosa della serie C nel ruolo di palleggiatore e gioca la sua prima partita da titolare a 14 anni e mezzo, partita vinta per 3 a 1 fuori casa. Per la prossima stagione indoor la quindicenne di Adria è stata confermata al Volley Clodia Femminile sempre in serie C con la speranza che il covid non impedisca una annata sportiva finalmente senza problemi.