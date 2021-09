Aula con dispositivo elettronico touchscreen grazie a Faedesfa

ROVIGO - Una festa nella festa per l’inaugurazione della prima aula inclusiva con la donazione della Lim- Smart Board, la Lavagna interattiva multimediale donata da Faedesfa No Profit agli alunni della scuola dell’infanzia “Mamma Margherita” di Rovigo, venerdì 17 settembre. L’associazione benefica polesana ha dato il via al progetto “Scuola inclusiva” annunciato a inizio 2021: creare nelle scuole spazi inclusivi a vantaggio della formazione dei più piccoli, normodotati e bambini speciali. Un progetto che coincide non a caso con l’anno delle celebrazioni dei dieci anni di Faedesfa. Prossimamente, l’annuncio del presidente dell’Associazione Andrea Pezzuolo, un’altra aula inclusiva sarà allestita anche alla Scuola Primaria “G. Miani” sempre nel capoluogo polesano.

Nella mattinata di venerdì 17 settembre con una delegazione di 50 bambini, le maestre, i volontari con “la maglietta verde” e le autorità intervenute è stata l’occasione per suggellare l’importante intervento apportato nella grande sala al piano terra dove è stata installata la lavagna didattica alla scuola dell’infanzia che si trova dietro la chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria e Sant’Ilario, nel quartiere Commenda. Faedesfa No Profit non ha solo donato il dispositivo elettronico touchscreen di ultima generazione per l’insegnamento, ma ha ristrutturato l’intera aula. E’ stato tolto il perlinato, ridipinte le pareti con nuove tinture a norma con quanto richiesto dalle normative sanitarie in vigore e realizzato un completo restauro di tutte le panchine e porte d'accesso. Il tutto per rendere più accogliente l’aula destinata alla scuola paritaria “Mamma Margherita” che accoglie una sezione primavera bilingue (due educatrici italiane ed una madrelingua inglese) con 16 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, 7 sezioni della scuola dell’infanzia che accolgono 95 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e 5 sezioni di doposcuola con 80 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni.

Le autorità presenti erano emozionate tanto, anzi forse più, dei piccoli che hanno dato loro un caloroso saluto con la canzone di benvenuto e omaggiato i presenti con graziose spillette di panno lenci fatte a forma di margherita. Presenti per il taglio del nastro, il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo, il presidente della Provincia di Rovigo Ivan Dall’Ara, il consigliere regionale Laura Cestari accolti dal presidente e legale rappresentante della Scuola Mirko Massaro, le insegnanti coordinate dalla maestra Giorgia Remoto e poi il presidente di Faedesfa Andrea Pezzuolo con i volontari e infine Don Mario Lucchiari in rappresentanza della Diocesi di Adria e Rovigo. Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e l’assessore regionale Manuela Lanzarin hanno fatto pervenire il loro personale saluto. “La prima aula inclusiva incarna la dedizione tipica che la Comunità rodigina ha imparato a riconoscere nei volontari che animano la Faedesfa No Profit, presenza preziosa che arricchisce ulteriormente il panorama solidale della nostra Regione” le parole di plauso del governatore del Veneto. Dopo una mattinata iniziata con la pioggia, il sole ha fatto capolino e al termine della cerimonia grandi e bambini hanno potuto festeggiare all’aria aperta, nel cortile interno della scuola, l’importante iniziativa a valenza sociale-educativa.