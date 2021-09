Socotherm: alcuni lavoratori sono stati ricollocati. L'azienda sta cercando di trovare nuovi acquirenti

VENEZIA - Si è riunito, convocato dall’assessore regionale al lavoro e gestito dall’unità di crisi aziendali e la direzione lavoro della Regione del Veneto, un tavolo di aggiornamentoin riferimento alla situazione diazienda operante nell’ambito della fabbricazione di materie plastiche per il rivestimento di tubazioni.Al tavolo di monitoraggio hanno partecipato i vertici aziendali supportati dall’advisor incaricato, Confindustria Rovigo, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali Cigl e FemcaNel corso dell’incontro è stata registrata la messa in sicurezza dei lavoratori con l’attivazione della cassa integrazione le cui tempistiche di approvazione non hanno creato disagi ai lavoratori.presso un’altra realtà industriale del territorio con contratti a tempo indeterminato senza periodo di prova.Al momento il perimetro aziendale conta 47 lavoratori e, in questa fase, l’azienda ha comunicato di essere impegnato ad approfondire l’interesse di possibili acquirenti dinatura industriale all’acquisizione del sito. Il tavolo di aggiornamento verrà riconvocato nel mese di ottobre, in considerazione degli sviluppi in tema di reindustrializzazione del sito di Adria.