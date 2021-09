Presentazione stellare allo stadio Gabrielli di Rovigo

ROVIGO - Una presentazione in grande stile con l’inno di Mameli e con un finale a sorpresa, e fuochi d’artificio allo stadio Gabrielli di Rovigo. Una stagione, quella biancazzurra che si annuncia scoppiettante, venerdì 17 settembre c’erano le massime autorità civili e dello sport, per il vernissage del Rovigo calcio della presidente Monica Nale.

Diverse le novità. La più importante l’ha annunciata il patron Roberto Benasciutti, Andrea Bimbatti è stato nominato direttore generale, di fatto prende il posto di Sergio Pellissier che continuerà a fornire una consulenza, ma per altri impegni non riesce ad essere in città con continuità. Ha comunque partecipato alla presentazione via telefono.

Ma se il futuro del Rovigo calcio, che nel frattempo si è strutturato con allenatori e dirigenti, con un settore giovanile di prim’ordine, e la scuola calcio Elite, sembra tracciato, la società non dimentica il passato. Durante la cerimonia sono stati consegnati due riconoscimenti importanti alla famiglia di Pietro Sannia e di Dino Borella.

Entrambi hanno dato molto, non solo al Rovigo calcio, ma a tutto il movimento polesano.

Tante le autorità presenti, una maglia speciale per il sindaco Edoardo Gaffeo, padrone di casa, e gagliardetto della Figc Veneto consegnato da Giuseppe Ruzza alla presidente Monica Nale. Hanno portato anche il loro saluto l’assessore allo Sport del Comune di Rovigo, Erika Alberghini, il presidente della Provincia Ivan Dall’Ara, il delegato provinciale del Coni Lucio Taschin, l’assessore regionale allo Sport Cristiano Corazzari, il consigliere regionale della Figc Argentino Pavanati, il delegato provinciale Luca Pastorello, e Benedetta Fugalli in rappresentanza della Sezione Aia di Rovigo.

Tutti hanno avuto parole di elogio per i ragazzi, augurando loro un anno sportivo ricco di soddisfazioni. Dopo gli interventi del vice presidente Vissoli, Luca Reale per il settore giovanile, e del ds Lucio Buratti, sfilata sul campo del Gabrielli per le squadre biancazzurre.

Piccoli amici, Pulcini, Esordienti, Primi calci, Giovanissimi regionali, Allievi A, Allievi B, Juniores regionali e la prima squadra che domenica esordirà in campionato allo stadio Gabrielli alle 15 e 30. La degna conclusione con i fuochi d’artificio, una targa consegnata dalla presidente Monica Nale al patron Benasciutti, e da domenica parlerà il campo.