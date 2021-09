I civici adriesi: "L'opposizione è completamente spaccata"

ADRIA (Rovigo) -

Il movimento civico Impegno per il Bene Comune, espressione politica delle tre liste civiche Siamo Adria, Adria Civica e Ibc, commenta il dietrofront dell’attuale consigliere comunale di Porto Viro Michele Capanna, dalla carica di responsabile della sezione adriese della Lega.



Lo stesso, secondo i rumors, candidato in pectore per la carica di sindaco di Adria. Poltrona alla quale aspirano diversi politici dell’opposizione.



"Un’aspirazione preceduta dalla rovinosa spaccatura di tutto il centro destra, avvenuta in seguito al consiglio comunale di fine luglio quando si votò per la cittadinanza italiana allo studente Patrick Zaki".

“Di fronte ad un tema umanitario condiviso, i consiglieri di Fdi e Lega riuscirono infatti a litigare in modo violento non lesinando vicendevolmente feroci critiche personali e politiche, mostrando un risentimento ancora legato alla caduta dell’amministrazione Barbujani. Un risentimento che sembrava non esistesse più con il proclama di una ritrovata compattezza partitica, annunciata, l’11 maggio 2020 da Fi, FdI e Lega, in occasione di una conferenza stampa sul tema del bilancio di previsione".

"Quanto accaduto recentemente, appare tremendamente lontano dall'interesse dei cittadini che, forse, non si erano neppure accorti del ruolo politico che Capanna ricopriva ad Adria. È evidente, allora, come a fronte di un impegno costante e palese della maggioranza civica adriese, tesa a concretizzare il proprio programma attraverso il "fare" quotidiano, c'è una minoranza che sottotraccia continua con le solite scaramucce, se non addirittura guerre, al solo scopo di raggiungere potere e posizioni di controllo".

Concludendo: "Siamo sicuri che gli adriesi sapranno valutare l’importanza di puntare su un gruppo coeso che sappia amministrare per tutti gli anni del mandato, senza più rivivere le esperienze degli ultimi anni in cui i soliti apprendisti stregoni costruiscono improbabili coalizioni fatte solo per arrivare al potere, da parte di persone che litigano dal giorno dopo le elezioni per le careghe, senza pensare al nostro amato territorio".